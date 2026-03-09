ปชน. พร้อมเพรียง! เท้ง นำทีม สวมเสื้อยืด สกรีนคำว่า ‘ประชาชน’ เข้ารายงานตัวต่อสภา เผย ขณะนี้ สส. รายงานตัวเกือบครบ ขาด 2 คน ‘พีระพันธุ์-หมอวรงค์’

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 9 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา พรรคประชาชน นำโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรรค นำ สส. ทั้ง 119 คนของพรรคเข้ารายงานตัว เดินทางโดยรถบัสจำนวน 3 คัน ทั้งหมดใส่เสื้อยืดสีขาวสกรีนคำว่า ประชาชน พร้อมกับใส่สูททับ ติดเข็มกลัดโลโก้ของพรรค โดยบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา มีมวลชนมาคอยต้อนรับและมอบดอกไม้

ทั้งนี้ สส.ของพรรคประชาชน มีทั้งหมด 120 คน โดยก่อนหน้านี้นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 เข้ารายงานตัวในวันที่ 2 มี.ค.แล้ว เนื่องจากไม่สามารถมาวันที่พรรคนัดได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช้านี้ นายอิสรา สุนทรวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมารายงานตัวแล้ว ขณะนี้มี สส.รายงานตัวเกือบครบ ขาดเพียงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี ที่แจ้งว่าจะมารายงานตัวในวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.)

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