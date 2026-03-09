“กรณ์” แนะ รัฐบาลฟื้น “Work from home” ลดใช้น้ำมันในประเทศ หลังราคาโลกพุ่งแตะ 110 ดอลลาร์ สำรองเงินไว้ช่วยเกษตรกร เหตุราคาปุ๋ยพุ่ง
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2569 นายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ระบุข้อความว่า ราคาน้ำมันโลกพุ่งแตะ 110 ดอลลาร์สหรัฐ สงครามเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ยังไม่จบง่ายๆ
ตนคิดว่ารัฐควรปรับแนวการสื่อสารกับประชาชน ขณะเดียวกันเห็นด้วยว่าต้องไม่ตื่นตระหนก แต่ควรต้องมีการปรับตัว วันนี้การประหยัดพลังงานมีความสำคัญทั้งในมิติค่าครองชีพและมิติความมั่นคง
“วันนี้รัฐต้องชดเชยราคาดีเซลอยู่ลิตรละ 10 บาท และมีแนวโน้มต้องชดเชยมากขึ้นอีก จากที่รัฐบาลตรึงราคาหน้าปั๊มไว้ที่ 29.99 บาท ขณะเดียวกันราคาก๊าซก็พุ่งสูงขึ้น เราพึ่งพาก๊าซเยอะเกินไปมากในการผลิตไฟฟ้า ค่าไฟก็จะต้องสูงขึ้นอึก
เราจึงต้องเร่งลดการใช้พลังงานทั้งรัฐและเอกชน ลดการเดินทาง ส่งสัญญาณเรื่องการประหยัดพลังงาน นำมาตรการเวิร์กฟรอมโฮมช่วงโควิดกลับมาใช้ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันภายในประเทศ” นายกรณ์ ระบุ
นายกรณ์ ระบุอีกว่า เมื่อลดน้ำมันก็คือลดภาระภาษีที่ต้องนำไปชดเชยราคาต้นทุนที่แพงขึ้น รัฐบาลต้องสำรองเงินไว้ช่วยเหลือเกษตรกร เพราะราคาปุ๋ยกำลังพุ่งสูงขึ้นอีกด้วย พร้อมกันนี้ ต้องเร่งสั่งการกำชับให้ราชการทุกหน่วยงานราชการ ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ฟุ่มเฟือยทันที