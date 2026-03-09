“สันติ” มอบนโยบาย ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ใช้ 6 มาตรการ-1 แผนปฏิบัติการฯ ป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาส สู้รบตะวันออกกลาง ขายสินค้าเอาเปรียบประชาชน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีเฝ้าระวังการเอารัดเอาเปรียบประชาชนจาก
สถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา
นายสันติ กล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าฯ ทุกคนช่วยกันให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน เพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภค โดยสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง อาจส่งผลต่อราคาสินค้าและเกิดผลกระทบกับประชาชนและผู้บริโภคได้ ทาง สคบ. จึงมีมติกำหนด 6 มาตรการ และ 1 แผนปฏิบัติงานในการคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอมอบนโยบายไปถึงผู้ว่าฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติ
โดยมาตรการแรก ส่วนกลาง เปิดสายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคเป็นกรณีพิเศษอีก 10 คู่สาย เพื่อรับเรื่องและป้องกันการเอาเปรียบและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า จึงขอให้ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เพิ่มสายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตามความเหมาะสม โดยดูจากความเข้มข้นของปัญหาที่มีการร้องเรียน และใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการช่วยแก้ปัญหาให้กับประขาชน