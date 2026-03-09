‘ตรีนุช’ เผย แรงงานไทยในอิสราเอล มี 58,000 คน ขอกลับบ้านแค่ 23 ราย ด้านกรมการจัดหางาน พร้อมมอบเงินช่วยหัวละ 15,000 หากกลับเพราะภัยสงคราม

9 มี.ค. 69 – น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการทยอยเดินทางกลับของแรงงานไทยจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ว่าขณะนี้ในภาพรวมมีผู้แจ้งความประสงค์จำนวนไม่มาก

โดยเฉพาะอิสราเอลที่มีแรงงานทำงานอยู่กว่า 58,000 คน มีผู้ประสงค์เดินทางกลับน้อยมาก เพียง 23 คน ขณะที่อิหร่านแรงงานทั้งหมด 41 คน ประสงค์จะกลับทั้งหมด

ส่วนซาอุดีอาระเบีย มีแรงงานไทยประสงค์จะกลับประมาณ 941 คน โดยยังไม่รวมนักศึกษาและคนไทยกลุ่มอื่นที่กระทรวงการต่างประเทศดูแล บาห์เรน 378 คน และคูเวต 250 คนที่แจ้งเดินทางกลับ ซึ่งจากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศจะมีการทยอยเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.) อีก 10 คน

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยมาตรการเยียวยาแรงงานที่อพยพกลับประเทศไทยว่า หากเป็นแรงงานไปทำงานถูกกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ หากกลับเพราะภัยสงคราม จะได้รับเงินช่วยเหลือ 15,000 บาทต่อคน

กรณีแรงงานที่ลักลอบไปทำงานไม่ถูกกฎหมาย จะขึ้นอยู่กับการพิจารณางบประมาณช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต่อไป

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