‘จุลพันธ์’ ลั่นไม่จริง มีสส.ไม่พอใจจัดโควตารัฐมนตรี ยันพรรคไม่ขัดแย้ง นัดประชุม 14 มี.ค.รับฟังทุกความเห็น ชี้ต้องให้ความเป็นธรรม ‘ประเสริฐ’ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องคดี ยันมีคุณสมบัติครบ บอกไม่มีข้อขัดข้อง 1 จังหวัด มี 2 รัฐมนตรี แต่ทุกตำแหน่งต้องผ่านมติกรรมการบริหารพรรค
เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนสัดส่วนโควตารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย 5 รัฐมนตรีว่าการ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการ และ 1 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า
ยังไม่มีความชัดเจน แต่แน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในลำดับที่ 2 ก็คาดการณ์ได้ว่าต้องมีการจัดสรรตำแหน่งคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสม ส่วนจะเป็นตำแหน่งใดก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันอีกที
เมื่อถามถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่า สส.ภายในพรรคเพื่อไทยไม่พอใจถึงการวางตัวบุคคลที่คาดว่าจะมาเป็นรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ กล่าวว่า หลังจากที่เห็นรายงานข่าวตนในฐานะหัวหน้าพรรคได้มีการตรวจสอบ มีการพูดคุยกับสส.หลายคน ยืนยันว่าไม่มีความไม่พอใจและไม่มีความขัดแย้งขัด หรือไม่สบายใจใดๆ เราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งกันมาการคัดกรองบุคคลที่ยังเหลืออยู่แน่นอนว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์และมีความตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน วันนี้กระแสต่างๆตามข่าวที่เกิดขึ้นตามสื่อ ก็พบว่าใช้คำว่าแหล่งข่าว แหล่งข่าวก็หาตัวตนไม่ได้ และไม่สามารถยืนยันอะไรได้
“ผมขอยืนยันว่า เหตุการณ์นี้ที่บอกว่ามีความไม่พอใจไม่เป็นความจริง และ 2.กระบวนการในการจัดสรรตำแหน่งต่างๆ ตามข้อบังคับพรรคเป็นอำนาจของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งสมาชิกเข้าใจดี และกลไกในการบริหารเชื่อว่าคณะกรรมการบริหารพรรคคงไม่ทำโดยพลการ ต้องรับฟังทั้งจาก สส.และสมาชิกพรรคอย่างกว้างขวาง แต่ขณะนี้ขั้นตอนยังไม่ถึง เพราะเรากำลังรอรัฐพิธีเปิดรัฐสภา และเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร หลังจากนั้นจึงจะนัดประชุมอีกครั้ง เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะพูดคุยเรื่องการจัดจัดสรรตำแหน่ง”
“ในส่วนของพรรคเพื่อไทยต้องมีการพูดคุยเป็นการภายในว่ากระทรวงที่ได้รับมาบุคลากรของเรามีความเหมาะสมเรื่องคุณสมบัติ ความถนัด และประสบการณ์ในแต่ละกระทรวงนั้นมีใครบ้าง และจะจัดสรรอย่างไร ฉะนั้นที่เป็นข่าวออกมาทั้งหมดเป็นการคุยล่วงหน้าและคาดการณ์“ นายจุลพันธ์ กล่าว
เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่า สส.ที่อยู่ในพรรคแล้วเห็นรายชื่อตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกมา จึงเกิดความไม่พอใจ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ต่างคนต่างคิดได้ แต่ย้ำว่าเป็นเพียงกระแสข่าว ซึ่งตนได้พยายามตรวจสอบแต่อาจจะยังโทรถามไม่ครบทุกคน แต่เท่าที่คุยมาก็ไม่มีความเข้าใจผิด หรือไม่สบายใจใดๆ ในกลุ่มสส.ที่มีอยู่
เมื่อถามว่า จะมีการเรียกประชุม สส.เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันหรือไม่นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการนัดประชุม ซึ่งในวันที่ 14 มี.ค.นี้ พรรคเพื่อไทยจะเรียกประชุม สส.ก่อนที่จะมีการประชุมสภา เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 15 มี.ค.นี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกัน โดยในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีก็คงจะมีการเปิดให้แสดงความคิดเห็น และสุดท้ายจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคตัดสินใจ ซึ่งเป็นไปตามกลไกของพรรค
เมื่อถามว่า ตำแหน่งรัฐมนตรีกับจำนวน สส.มีไม่เพียงพอ หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีจะมีความเป็นธรรมไม่ให้สส.ที่ไม่สมหวังน้อยใจหรือเสียใจอย่างไร นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ต้องเป็นไปตามกลไกที่ทุกฝ่ายรับได้และที่สำคัญคือพรรคเพื่อไทยไม่มีมุ้งไม่มีกลุ่ม เป้าหมายหลักคือการเดินหน้าทำประโยชน์ให้ประชาชน การที่จะมีตำแหน่งใดๆ ก็ต้องบุคคลที่เหมาะสม สามารถขับเคลื่อนนโยบายของพรรคและขับเคลื่อนรัฐบาล นำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้จริง นี่คือเกณฑ์สำคัญ
เมื่อถามถึง กรณีของนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค ที่มีรายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทยว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องคดี นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายประเสริฐ สิ่งที่ออกมาตามหน้าสื่อ อาจจะเป็นเพราะกระบวนการการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวง แต่ยังไม่มีกระบวนการในการเอาผิดใดๆ จึงต้องยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของนายประเสริฐและความตั้งใจในการทำงาน ทำให้ขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่า นายประเสริฐขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งหลังจากนี้พรรคก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึก และพิจารณาอีกครั้ง
ต่อข้อถามว่ากรณีที่รายงานข่าวว่าทั้งนายประเสริฐและน.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็น สสในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 2 คน จะได้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรี ทำให้ สส.ในพรรคเกิดความไม่พอใจว่าในจังหวัดเดียวมีรัฐมนตรีถึง 2 คน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่ได้มีข้อขัดข้องใดๆ หากหนึ่งจังหวัดจะมีรัฐมนตรีถึง 2 คน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทั้ง 2 คนจะได้ดำรงตำแหน่งอะไร เพราะขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุป แต่ทั้ง 2 คนก็เป็นบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมาก่อน และมีผลงานที่ประสบความสำเร็จ ไม่มีข้อขัดข้องที่จะดำรงตำแหน่งใดๆ ต่อไป
ถามย้ำว่า หากทั้ง 2 คนได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีจะสามารถทำความเข้าใจกับสส.ในพรรคได้ใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า จริงๆ แล้วกระบวนการต้องเริ่มจากการพูดคุยสส.ในพรรคก่อน จึงเชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหาใดๆ
เมื่อถามถึง กรณีตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ขณะนี้มีรายชื่อของนางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทยนั้น รายชื่อนี้ชัดเจนแล้วหรือไม่ที่จะถูกวางตัวในตำแหน่งรองประธานสภาในสัดส่วนของพรรคเพื่อ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตำแหน่งนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเพราะจะมีการพูดคุยอีกครั้งในวันประชุม สส.วันที่ 14 มี.ค.
เมื่อถามถึงกรณีที่มีรายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทยว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยจะนำส่งรายชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยให้แกนนำของพรรคภูมิใจไทยในวันที่ 12 มี.ค. นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยจะมีการพูดคุยกันในวันที่ 14 มี.ค. ถึงจะมีกระบวนการในการไปพบปะพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยเพื่อส่งรายชื่อ เพราะต้องเป็นมติกรรมการบริหารพรรค ซึ่งขณะนี้พรรคก็ยังไม่ได้มีมติส่งชื่อของนางมนพร เพราะภายในพรรคก็ยังมีบุคลากร ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมอีกหลายคน