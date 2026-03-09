ป.ป.ช. ยืดเวลาส่งคำร้องฟัน อดีต 44 สส.ก้าวไกล แก้ ม.112 ชี้ ต้องตรวจสอบให้รอบคอบ คาดไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ ย้ำขึ้นอยู่ที่ศาลฯ สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2569 นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งคำร้องชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรง อดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล กรณีเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ให้ศาลฎีกาพิจารณา ที่จะครบกำหนดระยะเวลา 30 วัน ในวันที่ 9 มี.ค.ว่า การร่างคำร้องเสร็จแล้ว

แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเอกสารในสำนวนให้ตรงกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เนื้อหาในคำร้องมีมากจึงต้องใช้เวลาตรวจสอบให้รอบคอบ จึงต้องขอขยายเวลาการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาออกไปก่อน คาดว่าคงไม่เกิน 1-2 สัปดาห์

ส่วนกรอบเวลา 30 วันที่ ป.ป.ช.จะต้องส่งคำร้องต่อศาลฎีกา เป็นแค่มติตามหลักการ ไม่ใช่ข้อกฎหมาย จึงสามารถขยายระยะเวลาส่งคำร้องได้ กรณีนี้ต้องทำอย่างรอบคอบ เพราะมีเนื้อหารายละเอียดในสำนวนมาก แต่จะทำให้เร็วที่สุด หลังจากส่งคำร้องต่อศาลฎีกาแล้ว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจศาลฯ ว่าจะสั่งให้อดีตสส.เหล่านี้จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

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