นายกฯ ลาป่วย มอบ “พิพัฒน์” นั่งหัวโต๊ะประชุมครม. คาดหารือมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ขณะที่ รมต. พร้อมใจถอดสูท เข้าประชุม หนุนประหยัดพลังงาน
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย มอบหมายให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมครม.แทน เนื่องจากป่วย แต่หากสภาพร่างกายดีขึ้นจะเดินทางตามมาทีหลัง
ทั้งนี้ มีรัฐมนตรีที่แจ้งลาประชุมทั้งหมด 5 คน ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์, นายอัครา พรหมเผ่า รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข
ส่วนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ แจ้งประชุมแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
สำหรับวาระการประชุมครม.วันนี้ จะมีการรายงานผลกระทบราคาพลังงานจากสถานการณ์ล่าสุด การสู้รบในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก มาตรการประหยัดพลังงาน และขอความร่วมมือจากประชาชน
รวมถึงวันนี้รัฐมนตรีและผู้ติดตามได้แต่งกายใส่เสื้อเชิ้ต โดยงดใส่สูท และผูกไทด์ ตามมาตรการที่ออกมา
ขณะที่ วาระเพื่อพิจารณา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2569
ส่วนวาระเพื่อทราบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบค้ายุทธภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ เสนอภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมกราคม 2569 และรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนธันวาคม และทั้งปี 2568 และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอรายงานสรุปการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์