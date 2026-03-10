โสภณ ปัดภูมิใจไทย มีมติเสนอชื่อนั่งประธานสภาฯ บอกเดี๋ยวก็รู้เอง ย้ำอยู่ตำแหน่งไหนก็ทำเต็มที่-ทำได้ดี ด้าน มัลลิกา ลั่นข่าวก็คือข่าว หลังมีชื่อนั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 1

เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 10 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะสส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสข่าวที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย มีมติเตรียมเสนอชื่อให้นั่งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า

ยังไม่มีมติ ซึ่งในวันที่ 14 มี.ค.นี้ จะเป็นรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา และในวันที่ 15 มี.ค. จะเป็นการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอยืนยันว่าในงานสัมมนาพรรคภูมิใจไทยที่ จ.บุรีรัมย์ ไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ และก็ไม่มีการพูดคุยกันที่ไหน เมื่อถึงเวลาก็จะรู้เอง

เมื่อถามว่า หากได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาฯ พร้อมที่จะทำหน้าที่ใช่หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ตนเคยพูดไว้นานแล้ว ว่าไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็จะทำเต็มที่ และทำได้ดีด้วย

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีความชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ ว่าตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 1 เป็นของพรรคภูมิใจไทย และตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่2 เป็นของพรรคเพื่อไทย นายโสภณ กล่าวว่า ตามข่าวก็น่าจะเป็นแบบนั้น

ขณะที่ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รมช.คมนาคม ในฐานะสส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงกระแสข่าวจะได้นั่งในตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 1 เพียงสั้นๆ ว่า “ข่าวก็คือข่าว”

 

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