ซาบีดา รับ นายกฯ ผุดแนวคิด รวมกระทรวงท่องเที่ยว-วัฒนธรรม วางยุทธศาสตร์ประเทศ คาด 6 เดือนแล้วเสร็จ ด้าน อรรถกร ไม่ขัดไอเดีย ชี้ ดูที่ภารกิจงาน
เมื่อเวลา 09.55 น. วันที่ 10 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงแนวคิดในการรวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงวัฒนธรรมว่า พูดคุยกันบ้างแล้ว ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี ที่มองว่าประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรมมากมายมหาศาล แต่ยังไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
สิ่งสำคัญ คือ เราต้องใช้ภาคการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเผยแพร่ จึงนำมาสู่แนวคิดการรวมกระทรวงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน
เมื่อถามถึงระยะเวลาดำเนินการจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า คาดว่าจะทำให้เร็วที่สุด อย่างที่หารือกับนายกฯ อยากจะให้เสร็จภายใน 6 เดือน แต่เรื่องกระบวนการภาคปฏิบัติจริงๆ ต้องดูหน้างานกันอีกทีว่ากระบวนการมีความซับซ้อนมากแค่ไหน
แต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องปรับโครงสร้างกระทรวง แต่อยู่ที่ต้องการวางยุทธศาสตร์ของประเทศโดยการนำเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว และการส่งออกทางวัฒนธรรมมากกว่า
เมื่อถามว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทย แจ้งให้ทราบแล้วหรือยังว่าจะได้ดำรงตำแหน่ง รมว.วัฒนธรรม เพื่อสานต่อเรื่องนี้หรือไม่ น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า ยังไม่ทราบ ทราบเพียงจากข่าวเท่านั้น
ด้าน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีแนวคิดดังกล่าวว่า จากการทำงานร่วมกับหลายประเทศเห็นว่า กระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรม มีความใกล้เคียงกัน ตนไม่มีปัญหาและไม่ขัดข้องกับแนวคิดดังกล่าว โดยทราบเรื่องนี้มาจากวงการกีฬาที่มีการเสนอเรื่องดังกล่าว
ส่วนองค์ประกอบภายในของส่วนราชการจะปรับเปลี่ยนอย่างไร ต้องถามผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับ ปลัดกระทรวงที่จะมากำกับดูแล มีความสามารถอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่าการแยกกระทรวง เหมาะจะดำเนินการท่ามกลางบริบทการเมืองในเวลานี้หรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า ควรมองที่ภารกิจจะดีกว่าว่า ระหว่างภารกิจด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม และกีฬา แบบไหนจะไปด้วยกันได้
เมื่อถามย้ำว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า ตอบไม่ได้ หากเป็นพรรคกล้าธรรม ถ้าพรรคกล้าธรรมมีอำนาจ พูดอะไรไปแล้วทำได้แน่นอน