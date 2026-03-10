โรม เชื่อ ประชาชนคาดหวัง ครม.มีความสามารถ มากกว่าวงศ์ตระกูล เย้ย “กล้าธรรม” ไม่ถูกเชิญร่วมรัฐบาล แต่จะเป็นฝ่ายค้านแน่หรือไม่ เดี๋ยวก็รู้
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 10 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงโฉมหน้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีคนรุ่นใหม่จนได้รับฉายาว่า “ลูกเทพ” ว่า ข่าวที่ออกมาเชื่อว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ 100%
แต่หากมองความคาดหวังประชาชน เชื่อว่าก็คาดหวังให้ครม.มีความสามารถ โดยเอาความสามารถเป็นตัวตั้ง มากกว่าที่จะเอาวงศาคณาญาติ หรือตระกูลเป็นตัวตั้ง
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ดังนั้น ความสามารถเป็นสิ่งสำคัญ หากมองรอบตัวเรา ความท้าทายของประเทศไทยมีอีกมากมาย ถามว่าควรจะพึ่งพารัฐมนตรีเพียงไม่กี่คนที่หลายคนบอกว่ามีความเชี่ยวชาญมีความรู้ และที่เหลือก็ปล่อยให้คนที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมขึ้นมาเป็นรัฐมนตรี
ถ้าทำแบบนี้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ จึงตั้งคำถามว่าพร้อมรับมือกับความท้าทายนี้หรือไม่ เพราะประชาชนคาดหวังรัฐมนตรีที่มีความสามารถ มากกว่าวงศ์ตระกูล
เมื่อถามว่า รัฐบาลมี 291 เสียง ขณะที่ฝ่ายค้าน มี 209 เสียง มีโอกาสหรือไม่ที่พรรคประชาชนจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแข่ง นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ในทางปฏิบัติอย่าเรียกว่าเป็นพรรคฝ่ายค้าน เพราะทุกอย่างเป็นข้อมูลตามข่าว แต่ยังไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้านมีเท่าไหร่ ตนยังไม่มั่นใจ ไม่รู้ว่าจะมีงูเห่าอีกหรือไม่ ดังนั้น ต้องรอดูไปก่อน
แต่ถ้าตอบในฐานะพรรคประชาชน ในเรื่องการแข่งประธานสภาหรือนายกฯ ก็ต้องรอดูความชัดเจนจากพรรคอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางโฆษกพรรคประชาชนคงจะมีการพูดเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
เมื่อถามว่าชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ที่พรรคกล้าธรรมจะมาเป็นฝ่ายค้าน เพื่อตรวจสอบรัฐบาลร่วมกัน นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องถาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และอยากให้เข้าใจก่อนว่า การเป็นฝ่ายค้าน พรรคประชาชนเคยพูดตอนหาเสียงว่าจะไม่มีวันโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และเราก็ยืนยันว่าพรรคอันดับหนึ่งมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน
สิ่งที่เราทำ คือ เรารักษาสัจจะ รักษาคำพูดที่พูดเอาไว้กับประชาชน นั่นหมายความว่านายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งก็มีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล และตนเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคงเป็นไปตามข่าวในการรวมเสียง ดังนั้น เราต้องเตรียมการในการทำหน้าที่ตรวจสอบ ทำหน้าที่ในสภา
“เมื่อเราทำหน้าที่ตรงนี้ สิ่งที่ผมไม่สามารถตอบได้เลย คือ ไม่รู้จริงๆ ว่าพรรคการเมืองอื่น เช่น พรรคกล้าธรรม เขาตัดสินใจอย่างไร เพราะการเป็นฝ่ายค้านของพรรคการเมืองอื่นมีความเป็นไปได้อยู่ 2 ทาง คือ 1.เลือกที่จะเป็นฝ่ายค้าน 2.เขาไม่ให้เป็นรัฐบาล จึงต้องมาเป็นฝ่ายค้าน
ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากล้าธรรม เราสามารถพูดสรุปจบได้ 100% หรือไม่ ว่าเขาไม่ให้เป็นรัฐบาลแน่ๆ ฉะนั้น ต้องรอดูไปก่อน เหลืออีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็คงจะรู้แล้ว” นายรังสิมันต์ กล่าว