ด่วน! ศาลฎีกาพิพากษากลับ ยกฟ้อง กกต.ไม่ต้องจ่าย 70 ล้าน คดีใบส้ม สุรพล เกียรติไชยากร อดีตสส.เพื่อไทย
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2569 ศาลจังหวัดฮอด จ.เชียงใหม่ นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีที่นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สส.เชียงใหม่ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นจำเลย ในคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 70 ล้านบาท
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีที่ กกต.มีคำสั่งให้ใบส้ม นายสุรพล จากการเลือกตั้ง สส.เชียงใหม่ ในอดีต โดยนายสุรพลเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมถึงสิทธิทางการเมือง จึงยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กกต.ต่อศาล
ก่อนหน้านี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ กกต.เป็นฝ่ายแพ้คดี ทำให้คดีถูกส่งต่อเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกา เพื่อชี้ขาดเป็นที่สุด โดยช่วงเช้า นายสุรพล เดินทางมาถึงศาล เพื่อรอฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ล่าสุดศาลฎีกามีคำพิพากษากลับ ยกฟ้อง กกต.ไม่ต้องจ่าย 70 ล้าน คดีใบส้ม สุรพล อดีตส.ส.เพื่อไทย