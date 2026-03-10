“สีหศักดิ์“ รับทราบปัญหา “กลุ่มทรานส์” เรียกร้องเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชี้ปกติแล้ว สามารถทำความเข้าใจ ตม. ได้ ขอศึกษารายละเอียดกฎหมายก่อน
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 10 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มทรานส์ที่ต้องการใช้คำนำหน้านางสาว โดยระบุว่าประสบปัญหาเรื่องการเข้าประเทศว่า รับทราบถึงปัญหา และโดยปกติสามารถทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นได้
นายสีหศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนรายละเอียดขอไปศึกษากฎหมายและระเบียบของไทยอีกครั้ง เนื่องจากประเทศไทยมีการรับรองเรื่องสมรสเท่าเทียมแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางสาว จะต้องมีการเปลี่ยนหนังสือเอกสารทางราชการ และเปลี่ยนสถานะที่อยู่ในหนังสือเดินทางด้วย