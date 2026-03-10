DSI เผย สส.ชนนพัฒฐ์ ยังไม่ส่งเอกสารขอเลื่อน รับทราบข้อหาเว็บพนัน-ฟอกเงิน หลังให้สัมภาษณ์สื่อ อ้างติดภารกิจประชุมรัฐสภา
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2569 จากกรณีคณะพนักงานสอบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำโดย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี และสำนักงาน ปปง. แถลงผลการจับกุมในคดีพิเศษที่ 150/2568 กรณีเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ เงินทุนหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท
โดยมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม และจากการเปิดปฏิบัติการตรวจค้น เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ชื่อ “Operation Gameflow” ได้ทำการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 10 จุด ใน 4 จังหวัด เพื่อตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายเว็บพนันจากหมายจับศาลอาญา 25 หมาย และจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ได้แก่ น.ส.นารีรัตน์ แอดมินเว็บพนัน ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 24 ราย ยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
คณะพนักงานสอบสวนยังตรวจยึดและอายัดพยานหลักฐานหลายรายการในแปลงที่ดินบ้านพักของนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ในอ.สทิงพระ ต.กระดังงา จ.สงขลา เพื่อส่งให้ ปปง.ดำเนินคดีตามกฏหมายการฟอกเงิน โดยเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด อาทิ รายการทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ กระเป๋าแบรนด์เนม รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลพาร์ด เป็นต้น รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อประกอบการดำเนินคดีต่อไป
ส่วนนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงให้คณะพนักงานสอบสวนไปดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาไว้ก่อน โดยคณะพนักงานสอบสวนได้กำหนดให้นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค.69 เวลา 10.00 น. ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
แต่ปรากฏว่า นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับสื่อมวลชนว่าในวันดังกล่าว ไม่สามารถเดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนได้ เนื่องจากติดภารกิจประชุมรัฐสภา จึงจะทำเป็นหนังสือแจ้งขอเลื่อนไปยังดีเอสไอแทน
ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กล่าวว่า ตนสอบถามไปยังคณะพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ทราบว่ายังไม่มีการส่งเอกสารขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 12 มี.ค. ซึ่งผู้ถูกกล่าวยังคงมีเวลาที่จะส่งเอกสารขอเลื่อนพนักงานสอบสวนได้จนถึงวันที่ 12 มี.ค. จากนั้นในกรณีถ้าหากผู้ถูกกล่าวหาส่งหนังสือขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาจริง คณะพนักงานสอบสวนก็จะต้องมีการประชุม เพื่อหารือถึงเหตุผลแจ้งขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหา เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะอนุญาตการเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ โดยเราจะต้องพิจารณาจากทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลของการขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาในครั้งนี้มาจากประเด็นใดบ้าง และสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งต้องย้ำว่า ยังไม่มีใครติดต่อมายังคณะพนักงานสอบสวน
เมื่อถามว่าหากผู้ต้องหามีลักษณะประวิงเวลาหรือยืดเยื้อเวลาในการเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ทางคณะพนักงานสอบสวนจะพิจารณาดำเนินการอย่างไรบ้าง ร.ต.อ.เขมชาติ กล่าวว่า เราจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายกำหนด ซึ่งอย่างไรแล้วเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาก่อนว่า เขาจะมีการขอเลื่อนหมายรับทราบข้อกล่าวหามายังพนักงานสอบสวนหรือไม่
ส่วนกรณีของผู้ต้องหาที่เหลืออีก 24 ราย ที่หลบหนีหมายจับศาลไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนั้น ตามขั้นตอนแล้วดีเอสไอจะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ที่จะรับหน้าที่การประสานและติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาให้คณะพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีได้ดำเนินคดีตามหมายจับ ทั้งนี้ ในเรื่องของการขยายผลในส่วนของคลิปเสียงสนทนาที่พบในหลักฐานโทรศัพท์ของคนใกล้ชิดผู้ถูกกล่าวหานั้น และรวมถึงพยานหลักฐานต่าง ๆ คณะพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการขยายผลและตรวจสอบ โดยหากพบว่ามีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป