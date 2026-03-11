สภา พร้อมจัดรัฐพิธี เปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค. นัดโหวตเลือกประธาน-รองประธานสภา 15 มี.ค. เผย โหวตเลือก นายกรัฐมนตรี เมื่อใด

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2569 นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2569 ในวันที่ 14 มี.ค.เป็นต้นไปว่า ทางรัฐสภามีความพร้อมต่อการจัดรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในวันดังกล่าว

โดยสำนักงานเลขาธิการสภาฯ จะเชิญ สส. สว. รวมถึงนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ทูตานุทูต ประธานองค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรัฐพิธี ซึ่งจะจัดที่ห้องโถงพิธี ชั้น 11 อาคารรัฐสภา ในเวลา 17.00 น. โดยขณะนี้ทางสำนักงานได้จัดสถานที่ให้มีความพร้อมต่อการจัดรัฐพิธีแล้ว

นายศิโรจน์ กล่าวต่อว่า ขณะที่การเปิดประชุมสภาฯ เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาฯ ได้รับการประสานมาจากพรรคการเมืองที่รวบรวมเสียงข้างมากว่ามีความพร้อมในวันที่ 15 มี.ค.

ดังนั้น ทางสำนักงานจะจัดประชุมสภาฯ ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อให้ สส.กล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่ และเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สำหรับจำนวนรองประธานสภาฯ จะมีกี่คนต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณาและมีมติ

ส่วนการประชุมนัดถัดไปเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นเมื่อใดนั้น ต้องรอให้ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งก่อนจึงจะกำหนดได้ว่า จะนัดประชุมสภาฯ เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เมื่อใด

นายศิโรจน์ กล่าวว่า สำหรับการรับรายงานตัว สส. จากข้อมูลเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา มียอด สส. เข้ารายงานตัวแล้ว 498 คน ยังเหลือ สส. ที่รอการเข้ารายงานตัว 1 คน จึงจะครบ 499 คนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ สส. 1 คนที่ยังไม่เข้ารายงานตัว คือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ทั้งนี้ ยังไม่มีการประสานมายังสำนักงานเลขาธิการสภาฯ อย่างเป็นทางการว่าจะเข้ารายงานตัวเมื่อใด

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