ประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยมีคำร้องเลือกตั้งแล้ว 40 เรื่อง อยู่ระหว่างวิเคราะห์ในกรอบ 60 วัน ย้ำพิจารณาเฉพาะอำนาจหน้าที่ พร้อมกลั่นกรองส่งศาลรธน.หากเข้าเงื่อนไข
เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2569 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ถึงคำร้องเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้งปี 2569 ว่า อยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนข้อชี้แจงของกกต.นั้น ขอเวลาพิจารณาภายในก่อน ต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ มั่นใจว่าเราทำเรื่องนี้อย่างรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนข้อมูลที่เข้ามาหลายเรื่องนั้นจัดส่งรวมหรือไม่ ยังไม่ทราบและยังไม่ทราบว่าจะส่งหรือไม่ ถ้าเป็นคำร้องที่มีองค์ประกอบเนื้อหา ข้อมูลหลักฐานที่คล้ายกัน ก็อาจจะส่งพร้อมกัน หากส่งเรื่องแล้วก็จะแถลงข่าวให้ประชาชนทราบ
เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ตรวจการแผ่นดินทำเรื่องนี้จนเต็มระยะเวลา 60 วัน แล้วค่อยเปิดโอกาสให้ประชาชนไปฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายทรงศัก กล่าวว่า ต้องไปถามคนที่ตั้งข้อสังเกต ตนไม่สามารถตอบแทนได้ ขณะนี้เหลือเวลาอีก 30 กว่าวัน ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่อยู่ในกรอบเวลา 60 วัน
เมื่อถามถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายทรงศัก กล่าวว่า ล่าสุด มีทั้งหมด 40 คำร้อง โดยมีกรณีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ประมาณ 20 เรื่อง เรื่องความเดือดร้อนอีก 10 กว่าเรื่อง และอื่นๆ รวมถึงกรณีบาร์โค้ด ซึ่งนับตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนในวันแรก เมื่อข้อมูลเข้ามาเราก็นำมาวิเคราะห์เลย ส่วนกรณีคำร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เนื่องจากการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับนั้น ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เมื่อถามย้ำว่าการพิจารณาให้เป็นโมฆะหรือไม่เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ นายทรงศัก กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่เราพิจารณาเฉพาะเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเราเท่านั้น ก็เหมือนเป็นการกลั่นกรองให้ศาลรัฐธรรมนูญอีกชั้นหนึ่ง
เมื่อถามว่าการพิจารณาว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยลับหรือไม่ อยู่ในอำนาจพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่นั้น นายทรงศัก กล่าวว่า ต้องดูว่าเป็นไปตามระเบียบ และรัฐธรรมนูญหรือไม่