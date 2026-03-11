“ธรรมนัส” โยนถาม “ชนนพัฒฐ์” ดีเอสไอ เรียกพบพรุ่งนี้ บอกเป็นเรื่องส่วนตัว ตอบแทนไม่ได้ อย่างมากให้กำลังใจ ปัดตอบ เป็นเกมการเมือง

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 11 มี.ค.2569 ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กทม. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 ซึ่งวันพรุ่งนี้ (12 มี.ค.) เป็นวันสุดท้ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จะเรียกไปพบ ว่า ต้องไปถามเขา มันเป็นเรื่องส่วนตัว ยุ่งมากไม่ได้ อย่างมากให้กำลังใจ เราอยู่พรรคเดียวกัน เชื่อว่าสมาชิกพรรคถามไถ่ มันเป็นเรื่องปกติ ให้กำลังใจกัน

เมื่อถามว่า มองกรณีนี้เป็นการเล่นงานทางการเมืองหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ทราบ ถ้าตนทำจะตอบได้

เมื่อถามว่า มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของนายชนนพัฒฐ์ หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องส่วนตัว ตอบแทนไม่ได้

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