ศบก.เผย ช่วยคนไทย ในตะวันออกกลางแล้ว 381 คน เร่งอพยพคนไทยเดินกลับ เตือนอย่าเชื่อมิจฉาชีพ หลอกโอนเงินค่าตั๋ว แนะติดต่อสถานทูต-กงสุล ‘สันติ’ ย้ำ ผวจ.-นายกเมืองพัทยา-กทม. เข้ม 6 มาตรการ1แผนงาน ป้องฉวยเหตุสู้รบ เอาเปรียบผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2569ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ถึงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคนไทย
นายสันติ กล่าวว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งการเมือง การดำเนินชีวิตและค่าครองชีพของประชาชน จากความผันผวนต่อราคาสินค้าและบริการ พลังงาน ค่าขนส่งต้นทุนการขนส่ง ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับขึ้นราคาสินค้า ชะลอการส่งมอบสินค้าหรือปฏิเสธการขาย อาจกระทบผู้บริโภคโดยตรง ทาง
สคบ.จึงกำหนด 6 มาตรการ 1 แผนบูรณาการหน่วยงาน ให้ผวจ.ทุกจังหวัด นายกเมืองพัทยา และผู้ว่าฯกทม.รวมถึงหน่วบงานเกี่ยวข้อง รับไปปฎิบัติ เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค ลดผลกระทบกับคนในประเทศและผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ดำเนินการตาม 6 มาตรการ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งให้จังหวัดเปิดสายด่วนรับเรื่องตามความเข้มข้นของปัญหา คู่ขนานไปกับส่วนกลางที่โดยเปิดสายด่วน 1166 เพิ่ม10 คู่สาย รับเรื่องร้องเรียน, ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ร่วมกับกรมการค้าภายใน ในการลงพื้นที่ตรวจเข้มผู้ประกอบการร้านค้า ป้องกันกักตุน และขายราคาแพง,
กำชับให้ติดฉลากสินค้าไม่ให้คิดราคาสาธารณูปโภคที่สูงเกินจริง และเกินโฆษณาเกินจริง ,ตรวจสอบการติดฉลากราคาทองคำ รวมถึงให้ส่วนกลางและภูมิภาค ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้สิทธิ ด้านราคาให้ตรงมาตรฐานสินค้าและบริการ,
ขอความร่วมมือร้านค้าเปิดให้ประชาชน สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง รวมถึงเงินสด, สคบ.สนับสนุนให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์จากแพลตฟอร์ม ที่จดทะเบียนตลาดแบบตรง สามารถตัดสินใจได้ถูกตรง และย้ำให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อดูแลสิทธิของผู้บริโภค
ด้านนายปาณิดล กล่าวว่า พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยรวมยังรุนแรงและมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะอิรัก เลบานอน อิสราเอล และยังมีสัญญาณจากหลายประเทศที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรง ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ที่ส่งผลให้คนเดินทางออกจากประเทศมากขึ้น
ขณะที่การอพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยง มีความคืบหน้าต่อเนื่องและยังไม่มีรายงานคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสูงในตะวันออกกลาง และขอให้เดินทางกลับออกจากพื้นที่ โดยลงทะเบียนข้อมูลสถานที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล สามารถติดต่อได้ติดต่อ
นายปาณิดล กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในอิหร่าน ชุดแรก เดินทางกลับถึงไทยครบแล้ว ชุดที่สอง 68 คน เดินทางถึงศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวที่เมืองวาน ประเทศตุรกีแล้ว โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยจะเดินทางกลับถึงไทยในช่วงเช้าวันที่ 12 มี.ค.และช่วงเช้า 13 มี.ค.
ขณะที่ประเทศอิรัก มีคนไทย 14 คน ประสงค์จะเดินทางออก มาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวเมืองวาน และจะประสานกลับไทยต่อไป ด้านการ์ตา ประสานให้คนไทยที่ตกค้าง 24 คน เดินทางโดยสายการบินการ์ตาแอร์เวย์เที่ยวบินพิเศษโดฮา-กรุงเทพฯจะถึงกรุงเทพในคืนวันที่ 11 มี.ค.นี้ โดยคนไทยสามารถสำรองตั๋วเครื่องบินโดยตรง
สำหรับประเทศอื่นสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล จะอำนวยความสะดวกดูแลและให้คำแนะนำ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในการใช้ชีวิตยังชีพ และในพื้นที่ที่ทำการบินได้จะประสานการขออนุญาตผ่านประเทศที่เปิดน่านฟ้า ให้คนไทยเดินทางไปประเทศที่3ก่อนเดินทางกลับไทย
นายปาณิดล กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดเหตุ มีคนไทยได้รับความช่วยเหลือแล้ว 381 คน พร้อมกับขอเตือนว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูต หลอกให้โอนเงินเพื่อเป็นค่าตั๋วเดินทางกลับประเทศไทย
ขอยืนยันว่าสถานเอดอัครราชทูต ไม่มีนโยบายให้โอนเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการเดินทางกลับประเทศไทย และแนะนำให้ประชาชนติดต่อสถานทูตและกงสุลใหญ่ ที่ดูแลประเทศนั้นผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวถามว่ากระทรวงการต่างประเทศ มีแนวทางให้ชาวอิสราเอลและอิหร่าน ที่อยู่ในไทย เดินทางกลับประเทศบ้างหรือไม่ นายปาณิดล กล่าวว่า สามารถดำเนินการได้แต่ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับเที่ยวบินว่าจะรองรับหรือไม่ หากมีเที่ยวบินที่จะเดินทางกลับได้ก็สามารถทำได้ แต่ต้องดูเรื่องของน่านฟ้า 2 ประเทศ ซึ่งคนทั้งสองชาติมีสถานทูตของสองประเทศดูแลอยู่แล้ว