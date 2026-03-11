อภิสิทธิ์ ยืนยันคดี ‘กฤตย์อิชย์’ ให้ปฎิบัติตามกฎหมาย เจ้าตัวยันพร้อมเข้าชี้แจงรับทราบข้อกล่าวหาคดีหลบเลี่ยงภาษี เผยไม่คิดถึงต้องเลือกตั้งซ่อม
เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2569 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ออกหมายเรียกนายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ สส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีหลบเลี่ยงภาษีว่า เข้าใจว่า เจ้าหน้าที่จะเรียก นายกฤตย์อิชย์ เข้ารีบทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 16 มี.ค.นี้
เจ้าตัวยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือ โดยให้ว่าไปตามข้อเท็จจริง ตนเพียงคร่าวๆว่า เป็นเรื่องธุรกิจครอบครัว เหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นมานับ 10 ปีแล้ว ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และตนได้กำชับแล้วว่าให้ปฎิบัติตามกฎหมาย
เมื่อถามว่าจะส่งผลกระทบต่อพรรคหลังจากนี้หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด เมื่อมีหมายเรียกมา นายกฤตย์อิชย์ ก็จะไปรับทราบข้อกล่าวหา เมื่อถึงวันนั้น จะได้รับทราบว่ามีเรื่องใดบ้าง เท่าที่ทราบในคดีนี้มีทั้งคดีแพ่ง และอาญา และทุกอย่างต้องว่าตามกฎหมาย โดยเจ้าตัวพร้อมให้ความร่วมมือ
เมื่อถามว่าอาจจะส่งผลให้ ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ในเขต 3 ตรัง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้น ต้องรับทราบข้อเท็จจริงให้ครบก่อน แล้วให้ว่าไปตามกระบวนการ ส่วนที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ออกมาตอนนี้เกี่ยวข้องทางการเมืองนั้น ตนไม่ทราบ