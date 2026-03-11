‘อนุทิน’ กินข้าวกับ ทูตออสเตรเลีย ที่ตึกไทยคู่ฟ้า คาดหารือเรื่องซื้อ-ขายน้ำมัน ในช่วงระหว่างที่มีการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
11 มี.ค. 69 – เวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยได้นัดหมาย น.ส.แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ตึกไทยคู่ฟ้า กว่า 1 ชม.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพบกันครั้งนี้ คาดว่าจะมีการหารือเรื่องการซื้อขายน้ำมัน ในช่วงที่มีการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมลาแบบตะวันตกก่อนจะส่งเอกอัครราชทูตออสเตรเลียขึ้นรถ และกลับขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้า