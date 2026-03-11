เศรษฐา โพสต์ของดีเมืองไทย ปลากุเลา-ตากใบ บ้านเรายังมีของดีซ่อนอยู่ หนุนกระตุ้นวัฒนธรรมให้ของขวัญของฝาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของเรา เหมือนอิตาลีมีน้ำมันมะกอก ฝรั่งเศสมีไวน์
วันที่ 11 มี.ค.2569 นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความในเพจ เศรษฐา ทวีสิน – Srettha Thavisin ระบุว่า
หนึ่งในธรรมเนียมไทยๆ ของคนรุ่นผม คือ การส่งของอร่อยประจำฤดูกาลไปให้คนที่เรารักและเคารพ ส่งให้ญาติมิตร เพื่อนฝูง ฤดูข้าวเหนียวมะม่วงก็ส่งมะม่วง ฤดูมะยงชิดก็ส่งมะยงชิด เจอข้าวหอมมะลิดีๆ ก็ส่งข้าวหอมมะลิ ปลากุเลาทองแม่แป้นตากใบ เป็นอีกหนึ่งของอร่อยที่ผมส่งเป็นของขวัญของฝากให้ญาติมิตรอยู่เป็นประจำ
จากปลากุเลาเค็มพื้นบ้าน สั่งสมภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ พัฒนาผลิตภัณฑ์มา จนได้ชื่อว่าเป็น ‘ราชาของปลาเค็ม’ พัฒนาแพกเก็จได้สะอาด สวยงาม มีรสนิยม ไม่แพ้ของต่างประเทศ บ้านเรายังมีของดีๆ ซ่อนอยู่ในที่ต่างๆ อีกมากและรอการค้นพบ
“ผมอยากกระตุ้นให้สร้างวัฒนธรรมของการให้ของขวัญ ของฝาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของเรา เหมือนอิตาลีมีน้ำมันมะกอก ฝรั่งเศสมีไวน์”
ความพิเศษของปลากุเลาทองแม่แป้น ตากใบ คือ รสชาติที่นุ่มนวล หอมมัน ไม่เค็มจนเกินไป เนื้อปลานุ่มแต่ไม่เละ ใช้ปลากุเลาจากทะเลน้ำหนัก 1 กก.ขึ้นไป พิถีพิถันในการนวดเกลือให้เข้าไปในตัวปลา ตากแดดไม่น้อยกว่า 14 วัน กระบวนการเหล่านี้ถ้าไม่พิถีพิถันจริงๆ ปลาเค็มที่ได้จะไม่หอมไม่กลมกล่อมอย่างที่ควรจะเป็น
นี่คือหนึ่งในของดีเมืองไทย ไม่ใช่แค่ความอร่อย แต่คือตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าอาหารพื้นบ้านอย่างปลาเค็ม เมื่อพัฒนาและเติมความพิถีพิถันไปในทุกขั้นตอนการผลิตก็หิ้งไปเป็น world gourmet ได้ครับ