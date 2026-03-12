ชัยชนะ ลั่นไม่จริง ประชาธิปัตย์แบ่งก๊วน ยัน 21 สส.มีกลุ่มเดียว ทำงานเป็นทีม-มีเป้าหมายเดียวกัน เดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน ชี้มีความเห็นหลากหลายตามวิถีปชต.แต่ยึดมติพรรค

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2569 นายชัยชนะ เดชเดโช สส. บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสส.ของพรรคประชาธิปัตย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มว่า ยืนยันไม่เป็นความจริง ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มี สส. 21 คน มีกลุ่มเดียวคือกลุ่ม ปชป.ที่พร้อมจะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ

จึงขอฝากไปยังผู้ที่พยายามปล่อยข่าวหรือสร้างความเข้าใจผิดว่า พรรคประชาธิปัตย์แตกแยกหรือมีการแบ่งกลุ่มภายใน ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อการเมืองโดยรวม และไม่เป็นธรรมต่อสมาชิกพรรคฯที่กำลังตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน

”วันนี้พรรคประชาธิปัตย์มีเป้าหมายเดียวกัน คือการทำหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการทำงานในสภาฯ การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประเทศ และการสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ดังนั้น 21 เสียงของพรรคฯ จึงเดินไปในทิศทางเดียวกัน คือทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ” นายชัยชนะ กล่าว

นายชัยชนะ กล่าวย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และการทำงานเป็นทีมมาโดยตลอด แม้อาจมีความคิดเห็นที่หลากหลายตามวิถีประชาธิปไตย แต่ทุกคนยังคงเคารพมติพรรค และพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนบทบาทของพรรคให้เข้มแข็งต่อไป

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