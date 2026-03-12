ศิโรจน์ แจงขั้นตอนโหวต ประธานสภา-รองประธานสภา 15 มี.ค.นี้ เผยหากมีเสนอชื่อแข่งอาจใช้เวลาตำแหน่งละ 2 ชม.ครึ่ง โดยลงคะแนนลับ ปชน.นัดถกเคาะส่งคนชิงพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายศิโรจน์ แพทยพันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงขั้นตอนการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราวในวันที่ 15 มี.ค. คือ นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

ก่อนกระบวนการโหวตวันที่ 15 มี.ค.นี้ จะนัดซักซ้อมก่อน เบื้องต้นแจ้งให้ทราบแล้วว่าการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราวต้องดำเนินการอะไรบ้าง

เลขาธิการสภาฯ กล่าวว่า สำหรับระยะเวลาที่ใช้โหวตตำแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ทั้ง 3 คน หากไม่มีการเสนอชื่อแข่งขัน หรือมีเพียงรายชื่อเดียวในแต่ละตำแหน่ง ก็ไม่ต้องโหวต แต่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภา คนละ 10 นาที การโหวตก็จะเสร็จสิ้นเร็ว

แต่หากมีการเสนอชื่อแข่ง ก็ต้องลงคะแนนลับตามข้อบังคับ ซึ่งประเมินว่า หากมีการเสนอชื่อแข่งอาจใช้เวลาโหวตตำแหน่งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยเป็นการลงคะแนนลับ คือ ให้ สส.เรียงตามตัวอักษร รับบัตรเพื่อเข้าคูหาเขียนชื่อบุคคลที่จะให้ดำรงตำแหน่ง และนำไปหย่อนลงคูหา ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนับคะแนน โดยเป็นตัวแทน สส.จากแต่ละพรรค ร่วมนับคะแนน

มีรายงานว่า พรรคประชาชน (ปชน.) จะเสนอชื่อบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาฯ และอาจชิงตำแหน่งรองประธานสภาฯด้วย โดยในวันที่ 13 มี.ค. พรรคประชาชนจะมีประชุมสส.พรรคเพื่อเคาะชื่อบุคคลที่จะส่งเข้าชิงตำแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน ร.ต. บุกยิง สัสดีจังหวัด เสียชีวิตคาห้องทำงานศาลากลาง
2

อึ้งอีก แฟนสาวนัดเจอวันสาวหล่อตายทั้งกลม เฮี้ยนเมรุไหม้ เผยข้อมูลสุดตกใจ ใครพ่อ!
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

ตรวจหวย ผลสลาก ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยออกงวด 16 มิ.ย.2569
5

เปิดปม ร.ต. บุกยิง พ.อ. สัสดีจังหวัด เล่านาทีเถียงกันรุนแรง ก่อนลั่นไกคาศาลากลาง
6

ราคาทองวันนี้ 17 มิ.ย.69 ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบตัดสินใจเลย
7

สลดจบเศร้า 2 ศพเซ่นรักขม หนุ่มขอโอกาสครั้งที่ 2 โดนสาวปฏิเสธชักปืนยิงคว่ำ ก่อนลั่นไกจบชีวิตหนีความผิด
8

'ชมพู่' เปิดใจโมเมนต์ “น้องเกล” ตอบนายกฯ ไม่ให้อุ้ม ลั่นไม่เคยบังคับลูก
9

เพื่อนซี้โตมาด้วยกันทั้งชีวิต อึ้ง ตรวจดีเอ็นเอพบเป็น “ฝาแฝดแท้”
10

เชื่อมาให้โชค จิ้งจก 2 หาง เกาะศาลพระภูมิ เจ้าของ จุดธูปไหว้ ได้เลข 3 ตัวเน้นๆ