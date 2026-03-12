เพื่อไทยมอบหัวหน้า ถกภูมิใจไทย ‘จุลพันธ์’ บอกยังไม่คุยเรื่องตำแหน่ง ไม่กังวลคุณสมบัติ เหตุมีขั้นตอนตรวจสอบอยู่แล้ว ไม่ติดชื่อ โสภณ นั่งงประธานสภา
เมื่อเวลา 13.05 น. วันที่ 12 มี.ค.2569 ที่พรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคเพื่อไทยว่า วันนี้ประชุมมอบหมายให้หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และรองหัวหน้าพรรค เป็นผู้ดำเนินการคัดสรรตัวบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง และให้รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก ซึ่งได้ดำเนินการมาในระยะหนึ่งแล้ว โดยยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้
เมื่อถามว่าการพูดคุยในวันนี้มีตำแหน่งใดบ้าง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้จะไปพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทย เพื่อสรุปรายละเอียด และพูดคุยอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 จึงต้องขอไปคุยก่อน แล้วจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้ง โดยตนจะเดินทางไปพร้อมกับ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล และนายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค
เมื่อถามว่ารายชื่อที่จะส่งให้พรรคภูมิใจไทยพิจารณามีกี่รายชื่อ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของตำแหน่งต่างๆ ต้องพูดคุยกันให้ได้ ข้อสรุปแล้วจึงจะส่งรายชื่ออีกครั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งต้องรอให้คุยกับพรรคภูมิใจไทยให้เสร็จก่อน ถึงจะระบุตำแหน่งและรายชื่อได้
เมื่อถามว่าการไปพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงตำแหน่งรองประธานสภาฯ รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นการพูดคุยในเรื่องของการทำงาน เพราะต้องมีข้อสรุปร่วมกัน เพราะจะเข้าสู่การเปิดสมัยประชุมสภาฯ แล้ว
อย่างแรกที่ต้องต้องทำคือการเลือกประธานสภาฯ เมื่อร่วมรัฐบาลกันแล้ว ก็ต้องมีข้อเห็นชอบร่วมกันในเรื่องของการลงมติเลือกตัวบุคคล หลังจากนั้นก็จะเป็นกลไกในการเลือกนายกรัฐมนตรี จึงจะมาหารือในเรื่องของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ต้องทำกระบวนการให้เสร็จทีละขั้นตอน ยังไม่ได้ตัวนายกรัฐมนตรี จะมาคุยเรื่องของรัฐมนตรีต่างๆก็ดูจะเร็วเกินไป ต้องให้สภาฯ มีมติก่อน ซึ่งในใจคิดได้แต่ยังไม่มีข้อสรุป ฉะนั้นในการหารือวันนี้คงยังไม่มีพูดประเด็นนี้
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีการตั้งเป้าเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี มีความกังวลอะไรหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องคุณสมบัติมีขั้นตอนทางกฎหมายอยู่แล้ว โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ส่งไปตรวจสอบ 18 หน่วยงาน ทั้งศาล ตำรวจ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์กรอิสระ กระบวนการตรงนี้ไม่ว่าใครก็ตามจะดำรงตำแหน่งทางการเมือง หลบเลี่ยงไม่ได้ เมื่อส่งไปตรวจแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะส่งคำตอบกลับมา คนที่เราจะส่งไปเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าประวัติไม่ติดขัด และไม่มีปัญหาอะไร การจัดตั้งครม.ไม่ใช่ครั้งแรก มีการจัดตั้งมาแล้วหลายครั้ง ฉะนั้นเราเชื่อว่าไม่ได้มีกระบวนการอะไรเป็นพิเศษ
เมื่อถามถึงสัดส่วนประธานกรรมาธิการฯ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาฯ ไม่ใช่เรื่องที่จะหารือกับพรรคแกนหลักในวันนี้ แต่โดยปกติข้อบังคับการประชุม และรัฐธรรมนูญกำหนด เรื่องของตำแหน่งประธานกรรมาธิการฯ ให้คำนึงถึงสัดส่วนของสมาชิกแต่ละพรรค ก็ต้องนั่งคำนวณดู ซึ่งของพรรคเพื่อไทยตามสัดส่วนน่าจะได้ประมาณ 5-6 ประธานกรรมาธิการฯ
เมื่อถามว่าตำแหน่งประธานสภาที่มีชื่อของนายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ทางพรรคเพื่อไทยติดขัดหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่ติด แต่ก็ไม่ทราบข้อเท็จจริง ตนเพิ่งได้ยินข่าว ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพรรคแกนหลัก ซึ่งโดยมารยาทก็ต้องเป็นพรรคหลัก เพราะจำนวน สส.แตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงต้องรอฟัง
เมื่อถามถึงกรณีหากพรรคฝ่ายค้านเสนอชื่อแข่งในแต่ละตำแหน่ง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในแต่ละตำแหน่งต้องลงมติ หากมี 2 รายชื่อก็ต้องลงมติ ไม่มีอะไรซับซ้อน เป็นไปตามกลไกสภาฯ