ภูมิใจไทย-เพื่อไทย ชื่นมื่น นัดหารือ – ส่งชื่อ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 – รมต.ของเพื่อไทยก่อน อนุทิน หยอดหวาน ‘หนูมารอหนิมตั้งนาน’
เมื่อเวลา 14.18 น. วันที่ 12 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยแกนนำพรรคภูมิใจไทย มารอให้การต้อนรับพรรคเพื่อไทย นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล และน.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรค
โดยเดินทางมาส่งรายชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 และรายชื่อรัฐมนตรีสัดส่วนพรรคเพื่อไทย ให้กับพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และคาดว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการโหวตตำแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ รวมถึงการโหวตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย
ทันทีที่นายจุลพันธ์ ลงจากรถ ได้ทักทายแกนนำพรรคภูมิใจไทย ก่อนหันมาเห็นนายอนุทิน ที่ยืนรอให้การต้อนรับอยู่ จึงรีบเดินเข้ามาสวัสดีด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม นายอนุทิน จึงตอบกลับว่า “หนิม หนูก็รอหนิมตั้งนาน” ก่อนจะสวมกอดกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น
นายอนุทิน ยังย้ำกับนายจุลพันธ์อีกครั้งว่า “หนูมารอหนิม” ก่อนที่แกนนำทั้งสองฝ่ายได้เดินขึ้นไปบนที่ทำการพรรค
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ถือเป็นการเจอกันครั้งแรกหลังจากตอนแถลงร่วมรัฐบาล นายจุลพันธ์ ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล ทำให้ไม่ได้เดินทางมาที่ทำการพรรคภูมิใจไทย
อย่างไรก็ตาม วันนี้พรรคภูมิใจไทยภูมิใจ ได้นัดประชุมสส.พรรค เพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ 14 มี.ค. จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา และวันที่ 15 มี.ค. จะประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และคนที่ 2