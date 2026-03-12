อ.ลอย นักคณิตศาสตร์ชื่อดัง เปิดหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ จาก กกต. เช็กบัตรเลือกสว.รายใบ บล็อกโหวตตามโพย แต่ไม่เลือกตัวเอง
วันที่ 12 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายลอย ชุนพงษ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ โพสต์คลิป ผ่านเพจ Loy Chunpongtong เปิดหลักฐานวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ขบวนการฮั้วเลือกตั้งสว.
โดยระบุว่า ในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญที่กกต. และเจ้าพนักงานสอบสวนของดีเอสไอ เรียกไปให้ปากคำ จึงได้ทำคลิปวิเคราะห์เพื่อให้เห็นได้ว่า ผลลัพท์ที่เป็นไปไม่ได้ในเชิงสถิติมันเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยดูจากรูปแบบการลงคะแนนส.ว. ซึ่งเอาหลักฐานเชิงประจักษ์ จากกล้องซีซีทีวี 120 ตัว ที่บันทึกต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง กว่า 200 ล้านภาพ มาถอดรหัสการลงคะแนนรายใบ
เมื่อนำมาวิเคราะห์เชิงลึก ดูกันใบต่อใบ พบว่า รอบเช้า กติกา คือผู้สมัครเลือกอาชีพเดียวกันได้ 10 คน เมื่อดูข้อมูลพบว่า มีบัตรลงคะแนนที่กาแบบเดียวกันเป๊ะๆเหมือนลอกกันมาเลย อย่างกลุ่มหนึ่งมี 24 ใบที่เหมือนกันทุกประการ เลือกผู้สมัครคนเดียวเบอร์เดียวกันเป๊ะ หรือที่เรียกว่าบล็อกโหวต หรือโพย
แต่ที่พีกที่สุดคือ ทุกคนเลือก 10 เบอร์ ก็ควรเลือกตัวเองด้วย แต่นี่ไม่เลือกตัวเองเลย สละเลือกคนอื่นตามโพยทั้ง 10 รายชื่อ เพื่อให้คนที่ถูกกำหนดได้รับเลือก กลายเป็นผู้มาพลีชีพ รู้ว่าไม่ได้ถูกวางตัวให้เข้ารอบ แต่ก็มาเพื่อโหวตให้คนอื่นโดยเฉพาะ ทำให้กลุ่มจัดตั้งเข้ารอบหมด ขณะที่ผู้สมัครอิสระคะแนนกระจัดกระจาย
ต่อมาในช่วงบ่าย ในการเลือกไขว้ กติกาเปลี่ยนว่าเลือกคนกลุ่มอาชีพตัวเองไม่ได้ ก็เจอหลักฐานว่ามีกลุ่มผู้ส่ง คือผู้มาจากอาชีพต่างๆที่ไม่น่ารู้จักกัน แต่ลงคะแนนเป็นบล็อกให้ผู้ได้รับเลือกไว้แล้วแบบตรงกัน เจอเป็นบล็อกโหวต ทั้ง 12 ใบ 10 ใบ 9 ใบ เป็นชุดๆที่เหมือนกันหมด ซึ่งทางสถิติที่เกิดแบบนี้ คือยากกว่าถูกหวยรางวัลที่ 1 ติดต่อกัน 3 งวดอีก หรือเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลย
เมื่อเอาหลักฐานทั้งหมด ภาพถ่าย ข้อมูลเชิงสถิติ ก็ชี้ไปได้ว่ามีรูปแบบการโหวตเป็นยล็อกที่ผิดปกติเชิงสถิติมากๆ และผลที่ออกมาคนที่เข้ารอบเป็นคนกลุ่มๆเดียวกัน แต่ก็สามารถตรวจสอบได้จากกล้องของกกต. นี่คือตัวยืนยันจากหลักฐาน ว่ามีการบล็อกโหวตกันจริง