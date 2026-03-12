อนุทิน-จุลพันธุ์ รับรายชื่อรองประธานสภาฯ โควตาเพื่อไทย ‘หนิม’ ปัดชื่อ ‘เลิศศักดิ์’ บอกถึงเวลารู้เอง หัวหน้าหนู รับปิดดีล 291 เสียง ไม่มีกล้าธรรม-ปชป. พ้อไม่ชอบความรู้สึกนี้ ผลักคนเคยรักไปเป็นฝ่ายค้าน อ้างไม่อยากตั้งรัฐบาลเกิน 300 เสียง
เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 12 มี.ค.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล และน.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร่วมกันแถลงข่าว ภายหลังพรรคเพื่อไทยนำรายชื่อ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 มาส่งให้พรรคภูมิใจไทย ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้มายื่นรายชื่อบุคคลเป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ให้กับพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาฯ ในวันที่ 14 มี.ค.นี้ คาดว่าจากนั้นจะนัดการประชุมสภาฯนัดแรก ซึ่งมีวาระนำเสนอชื่อทั้งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ทั้งสองท่าน เพื่อให้ลงมติ โดยพรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย จะนำเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน
วันนี้ยังหารือเรื่องไทม์ไลน์ ว่าหลังจากนี้ทั้งสองพรรคจะดำเนินการอย่างไร ขณะนี้คงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะมาพูด เป็นเพียงการนำเสนอชื่อ และต้องรอลงมติ รวมถึงต้องรอการโปรดเกล้าฯ ประธานสภาฯ จากนั้น จะเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้ถือว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล เรามีพรรคร่วมรัฐบาลครบแล้ว โดยมีพรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย และอีก 13 พรรค คาดว่ามีจำนวนสส.ที่มีอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะบริหารงานด้านนิติบัญญัติ การบริหารประเทศ และการดูแลรับใช้ประชาชนได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
เมื่อถามว่ารายชื่อรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ของเพื่อไทยที่เสนอคือ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า รอการเสนอก่อน มันเป็นมารยาท แต่ยึดหลักในการเลือกว่ามีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ถ้าเป็นไปได้ต้องมีความอาวุโส ได้รับการยอมรับนับถือจากสส. มีความรอบรู้กฎระเบียบข้อบังคับ รับรู้กฎหมายในระดับหนึ่ง และเป็นที่ยอมรับของพรรคร่วมรัฐบาล และสส.ทุกคน
เมื่อถามว่านายกฯปิดดีลการตั้งรัฐบาลที่ตัวเลข 291 เสียงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า แถวๆนั้น
เมื่อถามว่าหากพรรคกล้าธรรม โหวตนายกฯให้ จะมีโอกาสกลับมาร่วมรัฐบาลกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ได้พูดแล้วว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็เท่านี้แหละ
เมื่อถามถึงเหตุผลที่ไม่เอาพรรคกล้าธรรม และพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้มีจำนวนที่เหมาะสม และสะดวก ต่อการบริหารประเทศ และการดำเนินการในรัฐสภา
เมื่อถามว่าขณะนี้การมองไปถึงวันที่เลือกนายกฯ และฝ่ายค้านเตรียมประเด็นโจมตีนายกฯ มีการเตรียมพร้อมอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องมั่นใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ตามกฏหมาย และรัฐธรรมนูญทุกอย่าง เรื่องการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ นั้น ไม่ว่าเป็นใคร เราเป็นสส. เป็นบุคคลสาธารณะ เราต้องพร้อมตอบเพื่อให้ได้คลายกังวล ซึ่งเป็นแบบนี้มาตลอด
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ก่อนจะย้ำว่า การเดินทางมาในวันนี้ของพรรคเพื่อไทยมาเพื่อส่งรายชื่อรองประธานสภาฯ เท่านั้น ส่วนรายชื่อ ครม.ให้เป็นไปตามขั้นตอน ขณะนี้ยังไม่มีการเลือกนายกฯเลย
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่ต้องผลักคนเคยรักไปเป็นฝ่ายค้าน นายอนุทิน หยุดคิดไปชั่วขณะ ก่อนตอบว่า “ก็ไม่ชอบความรู้สึกนี้ แต่มีเหตุผลที่บางอย่างก็ฝืนไม่ได้ แต่ความเป็นเพื่อน ความผูกพัน ความรัก เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทที่ต่างกัน การเมืองมันก็แบบนี้ วันนี้หนูกับหนิมมาอยู่ด้วย”
เมื่อถามถึงเหตุผลที่ไม่เลือกพรรคกล้าทำเป็นพรรคร่วมรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้บอกว่าเลือกหรือไม่เลือก ไม่ได้ต้องการรัฐบาลที่เป็นแกนนำรัฐบาลแล้ว มีเสียงเกิน 300 เสียง ส่วนความรู้สึก ยอมรับว่า มีความรู้สึกมากพอสมควร
เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เพื่อเคลียร์ใจหลังโหวตนายกฯหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องฝากผู้สื่อข่าวเขียนให้ด้วย
ด้านนายจุลพันธ์ ตอบข้อซักถามถึงแคนดิเดตรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ในโควตาของพรรคเพื่อไทย คือนายเลิศศักดิ์ ใช่หรือไม่ว่า ขอให้รอในการประชุมสภาฯ วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค.นี้ เราได้ส่งชื่อให้นายกฯแล้ว ขอให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยวันที่ 14 มี.ค. จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในช่วงเย็น และเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ในวันที่ 15 มี.ค. ก็ขอให้รอ
เมื่อถามถึงการวางตัวรัฐมนตรีในโควตาของพรรคเพื่อไทยเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ยังไม่เสร็จ และยังไม่ส่ง ให้เป็นไปตามขั้นตอน รอลงมติเลือกนายกฯก่อน จากนั้นค่อยมาคุยกันเรื่องรายชื่อรัฐมนตรี
ในวันนี้พรรคเพื่อไทย มีมติที่คณะกรรมการบริหารส่วนหนึ่งที่มีตนง เลขาธิการพรรค และนายชูศักดิ์ เป็นกรรมการคัดสรร และรับฟังความคิดเห็นบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนโควตาของพรรคเพื่อไทย เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหลักของพรรค ก่อนย้ำว่าให้เป็นไปตามขั้นตอน
เมื่อถามถึงรายชื่อรัฐมนตรีที่มีปัญหา นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายชื่อ เพราะยังไม่ส่งมา ส่วนคุณสมบัติเป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอน เราต้องส่งรายชื่อให้กับนายกรัฐมนตรี จากนั้น ส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปตรวจคุณสมบัติ 18 หน่วยงาน ซึ่งมีกระบวนการรองรับอยู่แล้ว หากรายชื่อไม่มีการติดขัดข้อกฎหมายใดๆก็คงไม่มีปัญหา
ขณะที่ นายอนุทิน กล่าวเสริมถึงครม.ว่า หลักๆก็มีประมาณนี้ เราต้องเรียนรู้ ความเห็นที่ไม่ตรงกันในอดีต ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง เราต้องมาทำงานรับใช้บ้านเมืองด้วยกัน สิ่งที่เคยเป็นประเด็นในเรื่องความขัดแย้งในอดีต ตนเชื่อว่าเราจะเลี่ยงไม่ให้ถึงจุดนั้น
เมื่อถามว่าการเลือกรัฐมนตรีครั้งนี้จะไม่ทำให้มีปัญหาเรื่องการถูกฟ้องจนสั่นคลอนถึงเก้าอี้นายกฯ ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง รวมถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ได้จำกัดความไว้ ให้เราได้มีไกด์ไลน์ดำเนินการ
การมีสิ่งเหล่านี้ที่ผูกพันทุกองค์กร หากใครมีปัญหาไม่เข้าเกณฑ์ตั้งถูกจำนนด้วยไกด์ไลน์นี้ ส่งชื่อใครมาก็ส่งตรวจสอบหมด หากตรวจสอบผ่านแล้วแต่พรรคภูมิใจไทยไม่ชอบคนนี้ ก็จะไม่มีกระบวนการตัดชื่อออกหรือขอให้เปลี่ยน ยืนยันไม่มีเรื่องเหล่านี้แน่นอน เพราะเป็นสิทธิของพรรคร่วม ที่ต้องทำงานรับใช้ประชาชนบ้านเมือง ไม่ใช่รับใช้อารมณ์ตัวเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นเวลา 15.02 น. นายอนุทิน พร้อมแกนนำพรรคภูมิใจไทย เดินมาส่ง นายจุลพันธ์ และแกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมถ่ายรูปจับมือร่วมกัน พร้อมบอกกับผู้สื่อข่าวว่า ชื่นมื่นมาโดยตลอด
ผู้สื่อข่าวได้ขอให้ “หนิมกับหนูจับมือกัน“ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่จับมือ แต่กอดกันเลย เขาเป็นน้อง นายจุลพันธ์ ย้ำต่อว่า “น้องครับ รู้จักกันมานาน เป็นพี่น้องกัน” นายอนุทิน กระซิบเบาๆว่า “รู้จักยันพ่อ”