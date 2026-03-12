โสภณ เผย มติ ภท. เสนอชื่อนั่งประธานสภาฯ “มัลลิกา” รองประธาน คนที่ 1 โต้เสียงวิจารณ์ บุรีรัมย์ กินรวบ “สภาสูง-สภาล่าง” ลั่น ขอพิสูจน์ด้วยการทำงาน

เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 12 มี.ค. 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี และสส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย มีมติเสนอชื่อตนในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และน.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รมช.คมนาคม และสส.ลพบุรี เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 1 อย่างเป็นทางการแล้ว

ซึ่งหลังจากรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันที่ 14 มี.ค.แล้วเสร็จ ในวันที่ 15 มีนาคม จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ส่วนตนจะเป็นได้เป็นหรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาฯ

ส่วนเหตุผลที่เสนอชื่อตน และน.ส.มัลลิกา นั้น เป็นเรื่องของความเหมาะสม ซึ่งกรรมการบริหารพรรค เห็นว่าทั้งตนและ น.ส.มัลลิกา มีความเหมาะสมสามารถทำงานได้ ซึ่งตนมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ย้ำว่าไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็ทำงานได้ด้วยความตั้งใจ เป็นคนทำอะไรเล่นๆ ไม่เป็น

เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่าประธานวุฒิสภาก็เป็นคนบุรีรัมย์ และประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นคนบุรีรัมย์อีก นายโสภณ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน ตนไม่เกี่ยวข้องกับประธานวุฒิสภา เพราะเป็นเรื่องการทำงานของวุฒิสภา แต่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยถ้าไม่ได้เสียงข้างมาก ตนก็ไม่มีโอกาสได้รับการเสนอชื่อ ส่วนถ้าจะบังเอิญตรงกัน เราไม่สามารถกำหนดได้ว่าคนบุรีรัมย์แล้วจะเป็นไม่ได้

แต่ถ้าตนไม่เหมาะสมแบบนั้นโอเค ถ้าตนเป็น สส.บุรีรัมย์ แล้วไม่เหมาะสมด้วยคุณสมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นเรื่องของสังคมต้องมอง แต่ถ้าพรรคเห็นว่าตนเหมาะสม เข้าไปแล้วทำงานได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ขอให้พิสูจน์กันตอนทำงาน

เมื่อถามถึงรายชื่อคนที่จะมาเป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ของพรรคเพื่อไทย นายโสภณ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าเสนอใคร ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของทางพรรคเพื่อไทย

เมื่อถามกรณีเกิดคำถามว่าจะเป็นการกินรวบระหว่างสภาสูงกับสภาล่าง นายโสภณ กล่าวว่า กินรวบหรือไม่กินรวบอยู่ที่การทำงาน จะต่างจังหวัดต่างอะไร ถ้าทำงานแบบกินรวบก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ทุกอย่างอยู่ที่การทำงาน และต้องพิสูจน์ด้วยการทำงานเท่านั้น

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาชน หนักใจหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ไม่หนักใจ ทุกฝ่ายทำหน้าที่ ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ของเขา รัฐบาลก็ทำหน้าที่ของเขา ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติต่างคนต่างทำหน้าที่ ในส่วนของประธานสภาฯ มีหน้าที่ควบคุมการประชุม

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