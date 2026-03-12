ดีเอสไอ ยัน มติอนุกกต. 5:2 ปล่อยผีคดีฮั้วสว. 229 คน ใช้ประกอบคดีอาญาอั้งยี่-ฟอกเงิน สว.ของดีเอสไอไม่ได้ เหตุกฎหมายคนละฉบับ ลุยต้องสอบสวนตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษ และต้องรอการชี้ขาดจากบอร์ด กกต.ชุดใหญ่เท่านั้น
วันที่ 12 มี.ค.2569 จากกรณีมีกระแสข่าวอ้างรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุถึงความคืบหน้าในคดีฮั้ว สว. ว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 ได้มีมติ 5:2 ให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 229 ราย ไม่มีมูลความผิดในคดี โดยเสียงข้างน้อย 2 เสียงเห็นว่าควรชี้มูล 134 ราย ในกลุ่มสว.ปัจจุบัน 138 ราย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนทำความเห็นเสนอมติต่อ กกต.ชุดใหญ่นั้น
รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยว่า ความเห็นดำเนินคดีก่อนหน้านี้ของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 ที่เคยมีมติดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น 229 ราย จะถูกนำไปพิจารณาในชั้นของ กกต.ชุดใหญ่เช่นเดียวกัน เพราะทั้ง 2 คณะอนุกรรมการดังกล่าวถือมีบทบาทเป็นเหมือนที่ปรึกษา ให้ความเห็น หารือ และเป็นผู้กลั่นกรองสำนวนคดีให้แก่ กกต. และรายละเอียด พฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง
แต่คนที่จะชี้ขาดจะต้องเป็น กกต.ชุดใหญ่เท่านั้น ซึ่ง กกต.ชุดใหญ่จะต้องพิจารณาว่าสำนวนความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 เคยมีมติดำเนินคดีบุคคลใดบ้างและโดยพฤติการณ์ใดบ้าง และแตกต่างไปจากความเห็นกลั่นกรองสำนวนของคณะอนุกรรมการฯคณะที่ 36 อย่างไรบ้าง
ทั้งนี้ กรณีที่ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ คณะที่ 36 แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 ก็ไม่อาจทำให้คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 จะสามารถอุทธรณ์ได้ ต้องรอ กกต.ชุดใหญ่อย่างเดียว
รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยอีกว่า ขณะเดียวกัน สำนวนคดีอาญาอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ที่ดีเอสไอ อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมจากการตีกลับสำนวนโดยอัยการคดีพิเศษนั้น ยังคงต้องดำเนินการต่อไปตามคำสั่งที่ให้ไปรวมสำนวนกับ กกต.
โดยกำหนดให้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับคน 7 กลุ่ม ที่ กกต.ได้ดำเนินการไว้ จึงย้ำว่าความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ คณะที่ 36 ในสำนวนคดีฮั้ว สว. ย่อมไม่มีผลเด็ดขาดต่อการสอบสวนในคดีอาญาอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ของดีเอสไอ เพราะสอบสวนด้วยกฎหมายคนละฉบับกัน
และดีเอสไอต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษให้ครบถ้วน รวมทั้งต้องรอดูในส่วนของการชี้ขาดโดยกกต.ด้วย