เท้ง ขออภัยสมาชิกพรรค รัดกุมระบบไม่เพียงพอ ทำข้อมูลรั่วไหล เหตุรอยต่อหลังถูกยุบพรรค ยันปิดช่องโหว่แล้ว ยังไม่พบนำข้อมูลไปใช้ในทางไม่ดี เผยอาจมีคนในชี้ช่องขโมยข้อมูล เร่งหาข้อเท็จจริง แนะสมาชิกหากไม่สบายใจขอให้ทำบัตรประชาชนใหม่
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงกรณีพรรคตรวจพบความพยายามจากบุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมาชิกของพรรคโดยไม่ได้รับอนุญาตว่า ต้องขออภัยสมาชิกพรรคทุกคน
ตนและพรรคให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกพรรคอย่างรัดกุมมากที่สุด แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 มี.ค. เราตรวจพบว่ามีบุคคลที่ไม่หวังดี อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกพรรคไปใช้ ในทางที่ไม่ชอบ
เมื่อพรรคเห็นว่ามีการยกระดับที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพต่อเจ้าของข้อมูล จึงจำเป็นต้องแจ้งเตือนสมาชิกพรรคตามกฎหมาย PDPA ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้พบเป็นที่ประจักษ์ว่าถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบอย่างไร ที่จะเสียหายเป็นวงกว้างหรือเฉพาะตัวบุคคล
แต่สิ่งที่เราตัดสินใจดำเนินการแจ้งเตือนสมาชิกพรรคเพราะมีบางเพจ เริ่มเอาข้อมูลสมาชิกพรรคที่ได้รับไปในทางมิชอบมาเปิดในที่สาธารณะ ถึงแม้จะมีการปกปิดข้อมูลบางส่วนก็ตาม ซึ่งเราได้รับแจ้งหลังบ้านว่ากลุ่มบุคคลต่างๆ เหล่านั้นอาจมีข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอยู่ในมือ จึงต้องแจ้งเตือนสมาชิกพรรคทันที
“พวกเราทราบดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งคือการรัดกุมไม่เพียงพอในระบบฐานข้อมูลของพรรค ที่ผ่านมาอาจเกิดขึ้นระหว่างช่วงรอยต่อ ที่มีการยุบพรรคก้าวไกล มาเป็นพรรคประชาชน ช่องโหว่ตรงนี้อาจมีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบเป็นคนชี้ช่องหรือไม่ เรากำลังตรวจสอบอยู่ เมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าวก็ปิดช่องโหว่ตรงนั้นทันที ยืนยันว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ได้มีอีกต่อไปแล้ว” นายณัฐพงษ์ กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ส่วนสมาชิกจะดำเนินการอย่างไรนั้น เราไม่อยากให้เป็นภาระกับสมาชิกทุกคน เราพร้อมดำเนินการทุกอย่างเพื่อคุ้มครองข้อมูลทุกคนให้ปลอดภัย แต่ตอนนี้มีข้อมูลของสมาชิกบางส่วนไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดี สิ่งที่พอทำได้ ถ้าสมาชิกอยากได้ความสบายใจ อาจไปขอทำบัตรประชาชนใหม่ เพราะข้อมูลที่หลุดไปบางส่วน จะเป็นข้อมูลหน้าบัตรประชาชนด้วย