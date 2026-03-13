ผบ.ทร. โต้กระแสข่าว สหรัฐฯ ขอใช้ ‘อู่ตะเภา’ เป็นฐานทัพถล่ม ‘อิหร่าน’ ชี้ ‘ฐานทัพเรือพังงา’ ยิ่งเป็นไม่ได้ เพราะน้ำไม่ลึกพอ
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) กล่าวถึงกระแสข่าวสหรัฐฯ จะขอใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นฐานทัพในการโจมตีอิหร่านว่า ไม่มีการประสานใดๆ
พล.ร.อ.ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า ย้ำว่าสนามบินอู่ตะเภาเป็นมิตรกับทุกประเทศ ไม่ว่าประเทศใดที่เข้ามาเพื่อไปที่อื่นต่อ เช่น เติมน้ำมัน จอดพักค้างคืน ไม่ใช่แค่สหรัฐฯ เท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมามีทั้งเกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครมาใช้สนามบินเราเป็นฐานดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ
ส่วนพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ผบ.ทร. ระบุว่า ยิ่งไม่มีเลย เพราะเป็นฐานทัพเรือน้ำไม่ลึก ไม่มีเรือใหญ่เข้าได้ ขนาดเรือของไทย ยังต้องขุดลอกร่องน้ำ เพื่อเอาเรือของเราเข้าไป