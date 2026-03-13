ปชป. มีมติเอกฉันท์ งดออกเสียงโหวตเลือก โสภณ เป็นประธานสภา ยันสส.ประชาธิปัตย์ไม่แหกมติพรรค อุบท่าทีโหวตนายกฯ อ้างยังไม่ถึงวันชิง
เมื่อเวลา 14.25 น.วันที่ 13 มี.ค.2569 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานการประชุม สส.พรรค ทั้ง 21 คนนัดแรก เพื่อเตรียมพร้อมร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 14 มี.ค. เวลา 17.00 น. ที่รัฐสภา และก่อนจะประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาฯ ในวันที่ 15 มี.ค. รวมทั้งหารือถึงการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและทำงานตรวจสอบรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ แจ้งที่ประชุมให้สส.ทุกคนมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงที่พรรค ในเวลา 13.00 น. เพื่อถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนเดินทางไปยังรัฐสภา เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
นายอภิสิทธิ์แจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่าในการประชุมสส. หลังจากนี้ ขอเพิ่มผู้ร่วมการประชุมอีก 2 คน คือ 1.นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรค สำหรับการนำผลประชุมไปชี้แจงต่อสื่อมวลชน และ 2.นายราเมศ รัตนะเชวง คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรค หรือตัวแทนที่นายราเมศมอบหมาย เนื่องจากหลายเรื่องที่ที่ประชุมสส.หารือกัน คงจะอาศัยฝ่ายกฎหมายของพรรคฯ ช่วยพิจารณาด้วย
จากนั้นเวลา 15.00 น. นายพงศกร แถลงหลังการประชุม สส. ว่า ที่ประชุมมีมติเลือกนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค เป็นประธาน สส.ของพรรค และให้นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช เป็นรองประธานสส.คนที่ 1 และให้นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา เป็นรองประธานสส. คนที่ 2 รวมถึงนายพศิน ปิตุเตชะ สส.ระยอง เป็นเลขานุการที่ประชุมสส.
ที่ประชุมได้หารือถึงการประชุมสภาฯ เพื่อลงมติเลือกประธานสภาฯ ในวันที่ 15 มี.ค.นี้ ขณะนี้ทราบว่าพรรคภูมิใจไทยเสนอชื่อนายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานสภาฯ และจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นรองประธานสภาฯ ด้วย ดังนั้น ที่ประชุมสส.พรรค เห็นว่าเนื่องจากยังไม่มีพรรคอื่นเสนอชื่อบุคคลมาแข่งชิงตำแหน่งนี้อย่างเป็นทางการ จึงมีมติงดออกเสียง
เมื่อถามว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์งดออกเสียงนั้น จะเหมือนสมานไมตรีกับฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ นายพงศกร กล่าวว่า ไม่ใช่อย่างนั้น เพราะถ้าเราเห็นด้วย ก็ต้องโหวตเห็นด้วย คาดการณ์ในสถานการณ์ที่อาจมีพรรคอื่นส่งแข่งด้วย อาทิ พรรคกล้าธรรม เราจึงมีมติเบื้องต้นว่าให้งดออกเสียง
นายพงศกร กล่าวอีกว่า หลายคนอาจถามว่าพรรคประชาชนอาจส่งบุคคลชิงประธานสภาฯ ด้วย แต่พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าพรรคประชาชนจะไม่ส่งแข่งด้วย เพราะเคยประกาศแล้วว่าถ้าพรรคประชาชนเป็นอันดับ 2 จะไม่ตั้งรัฐบาลแข่ง
ดังนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ก็ต้องมาจากฝ่ายรัฐบาล และพรรคที่เป็นผู้นำฝ่ายค้าน จะต้องไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภาฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ เราจึงคิดว่าพรรคประชาชนคงไม่เสนอชื่อบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาฯ และทำตามคำพูดที่เคยหาเสียงเอาไว้
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนระบุว่าจะเสนอชื่อนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ชิงตำแหน่งนายกฯ พรรคประชาธิปัตย์จะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไร นายพงศกร กล่าวว่า ในที่ประชุมยังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องการโหวตเลือกนายกฯ เพราะยังไม่ถึงวันเลือกนายกฯ เราทราบจากคำแถลงของรองโฆษกพรรคประชาชนที่ระบุถึงเรื่องนี้ แต่เราต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง
แต่พรรคประชาชนเคยพูดไว้ชัดเจนตั้งแต่ในการเลือกตั้งสส. แล้วว่าถ้าไม่ได้เป็นพรรคอันดับ 1 จะไม่ตั้งรัฐบาลแข่ง เราจึงเชื่อมั่นว่าพรรคประชาชนจะทำตามนั้น
ส่วนที่พรรคประชาชนเสนอชื่อนายณัฐพงษ์ ชิงตำแหน่งนายกฯ เพราะต้องการให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภาฯ พรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยหรือไม่ นายพงศกร กล่าวว่า เราเห็นด้วยเพราะคนที่จะเป็นนายกฯ ต้องถูกตรวจสอบโดยรัฐสภา และประชาชนจึงต้องการเห็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ รวมถึงและแนวทางที่รัฐบาลจะทำให้ประเทศไทยให้ดีขึ้น
ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะประสานงาน กับพรรคประชาชนอย่างไรในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือต่างฝ่ายต่างทำงาน นายพงศกร กล่าวว่า เราทำงานร่วมกันอยู่แล้ว เพราะพรรคฝ่ายค้านคือพรรคที่ไม่ได้เชิญให้ร่วมรัฐบาล ทั้งนี้ เราพร้อมพูดคุยกับทุกพรรค ไม่ว่าพรรคประชาชน พรรคกล้าธรรม และพรรคเล็ก
แต่การทำงานไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำร่วมกันทุกเรื่อง แต่เราจะร่วมกันตรวจสอบรัฐบาลและเสนอกฎหมายที่สำคัญเข้าสู่สภา ทั้งนี้ขอยืนยันว่าการลงมติของ สส.พรรคประชาธิปัตย์จะไปในทิศทางเดียวกัน และไม่คิดว่าจะมีการสวนมติพรรค แต่หากเกิดขึ้น ก็ต้องดำเนินการตามข้อบังคับพรรค พรรคประชาธิปัตย์มีความเป็นเอกภาพมาก ไม่มีก๊วน มีก๊ก มีแค่กลุ่มเดียวพร้อมทำมติพรรค
เมื่อถามว่าการลงมติของ สส.พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นไปในทางเดียวกับพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ นายพงศกร กล่าวว่า คงไม่ เพราะการลงมติเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรค เช่น การโหวตเลือกประธานสภาฯ เราไม่ได้หารือกับพรรคใด เรามีมติจากที่ประชุมสส.ของเราเอง ส่วนการโหวตร่างกฎหมายในอนาคตนั้น ถ้ากฎหมายใดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับประชาชน เราก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย