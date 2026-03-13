ด่วน! ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปมบาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด บน บัตรเลือกตั้ง ขัดรัฐธรรมนูญ

วันที่ 13 มี.ค.69 มีรายงานว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 213 เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เลขาธิการ กกต. และสำนักงาน กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั่วไปเมื่อวันที่ 8 ก.พ.69

ทั้งนี้ยื่นคำร้องดังกล่าวเนื่องจากมีประชาชนยื่นคำร้องว่าการที่ กกต.ออกรูปแบบบัตรเลือกตั้งโดยมีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ว่าเลือกลงคะแนนให้กับผู้ใด หรือพรรคการเมืองใด เข้าข่ายทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นไปโดยลับ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 85

ถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียน และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมาเห็นว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญตามที่มีการร้องจึงมีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
2

หนุ่มวัย 29 น้อยใจแม่ ไม่ช่วยเช่าคอนโด เดือนละเกือบ 3 หมื่น ขับรถพุ่งลงสระน้ำกลางจุฬาฯ
3

ช็อก! ศพสาวผมแดง อายุประมาณ 20 ปี อยู่ในถังขยะ สักเต็มหลัง-เน่าคลุ้ง 5 วัน
4

ทนายพัฒน์ เผย ฟารีดา ขอให้ไปเป็นพยานตรวจ DNA ถ้าผลเป็นลูกฝ่ายหญิงมี2ทางเลือก
5

เปิดชนวนเหตุสลด รองสารวัตร ชักปืนกระหน่ำยิงภรรยาเสียชีวิต แม่ยายอาการสาหัส
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

แม่พาลูกไปออดิชั่นนางแบบ พีก กรรมการเห็นแวว สุดท้ายแม่ถูกทาบทาม
8

ราคาทองวันนี้ 18 มิ.ย.69 ประกาศแล้ว ราคาทองคำวันนี้ รีบเช็กเลย
9

ระทึก รถทัวร์ ชั้น 1 บริษัทดัง พลิกคว่ำตกข้างทาง ผู้โดยสารเจ็บอื้อ คนขับรับดื่มมาเล็กน้อย
10

กรรชัย ชี้ข้อสงสัย 8 ก.พ.69 ไม่มีทางท้องกับ ติณติณ ได้ ฟารีดา ลั่นจำคลาดเคลื่อน