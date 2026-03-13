ด่วน! ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปมบาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด บน บัตรเลือกตั้ง ขัดรัฐธรรมนูญ
วันที่ 13 มี.ค.69 มีรายงานว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 213 เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เลขาธิการ กกต. และสำนักงาน กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั่วไปเมื่อวันที่ 8 ก.พ.69
ทั้งนี้ยื่นคำร้องดังกล่าวเนื่องจากมีประชาชนยื่นคำร้องว่าการที่ กกต.ออกรูปแบบบัตรเลือกตั้งโดยมีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ว่าเลือกลงคะแนนให้กับผู้ใด หรือพรรคการเมืองใด เข้าข่ายทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นไปโดยลับ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 85
ถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียน และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมาเห็นว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญตามที่มีการร้องจึงมีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย