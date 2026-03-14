“ธรรมนัส” ใช้วันหยุด ดอดส่งรถ มาขนของในห้องทำงาน ออกจากทำเนียบฯ หลังภูมิใจไทย ปิดดีล 291 เสียง “กล้าธรรม“ ถูกลอยแพร่วมรัฐบาล

เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 14 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ขนสิ่งของออกจากห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรี ภายในตึกบัญชาการ 1

โดยของส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้รับแขก ชุดโต๊ะทำงาน พระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชา ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ประกาศปิดดีลพรรคร่วมรัฐบาล 291 เสียง โดยที่ไม่มีพรรคกล้าธรรมร่วมในรัฐบาล อนุทิน 2

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