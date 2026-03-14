“ประชาธิปัตย์” คึกคัก 21 สส. ถ่ายรูปหมู่ ก่อนเข้าร่วมรัฐพิธี เปิดประชุมรัฐสภา สส.หน้าใหม่ เผย ตื่นเต้น ได้เข้าร่วมพระราชพิธีครั้งแรก
เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 14 มี.ค. 2569 สส.พรรคประชาธิปัตย์ 21 คน นำโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรค นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค
ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ที่ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม ภายในที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปยังรัฐสภา เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา ในเวลา 17.00 น.
ทั้งนี้ บรรยากาศการนัดรวมกันที่พรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคัก ต่างช่วยกันตรวจเช็กความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายให้ถูกต้อง ขณะที่ สส.สมัยแรกบางคน ระบุว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าวเป็นครั้งแรก