แก้วตา ธิษะณา ซัด พรรคประชาชน ส่ง “เท้ง” ชิงนายกฯ ทั้งที่รู้ว่าแพ้ แค่ละครการเมือง หวังปั่นกระแสโจมตีเพื่อไทย สร้างสงครามแฟนคลับในโซเชียล
วันที่ 14 มี.ค. 2569 น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีตสส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กกรณีพรรคประชาชนส่งนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค ลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า การที่พรรคประชาชนส่ง “เท้ง” ลงชิงโหวตนายกฯ ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าไม่มีทางชนะ
ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อจัดตั้งรัฐบาล แต่เป็นเพียงเกมการเมืองเพื่อสร้างภาพว่า “ฉันได้สู้แล้ว” และหวังเก็บกระแส เก็บมีม เก็บแรงด่าที่จะโยนกลับไปใส่พรรคเพื่อไทยเท่านั้น
ขณะที่ข้อเท็จจริงทางการเมืองในเวลานี้คือ พรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของอนุทินเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและประกาศโครงสร้างพรรคร่วมไปแล้ว ส่วนพรรคประชาชนเองก็เพิ่งมีมติส่งณัฐพงษ์ลงชิงตำแหน่งนายกฯ แข่งกันในสภาอย่างเป็นทางการวันนี้
ถ้าจะยึด “หลักการประชาธิปไตย” กันจริง ก็ต้องเริ่มจากการเคารพข้อเท็จจริงของเสียงข้างมากและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาล ไม่ใช่รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ แต่ยังเล่นละครการเมืองเพื่อปั่นอารมณ์มวลชน แล้วใช้ความผิดหวังของผู้สนับสนุนไปเป็นอาวุธโจมตีคนอื่น แบบนี้ไม่ใช่การเมืองแห่งหลักการ แต่คือการเมืองแห่งภาพลักษณ์
ปัญหาของพรรคประชาชนไม่ใช่แค่ “แพ้โหวต” แต่คือชอบสร้างความคาดหวังเกินจริง แล้วพอผลไม่เป็นอย่างที่พูด ก็หันไปขายวาทกรรมว่าอีกฝ่าย “ตระบัดสัตย์” ทั้งที่ตัวเองก็รู้เกม รู้ตัวเลข รู้ปลายทางอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การทำแบบนี้ซ้ำๆ คือการทำให้ประชาชนชินกับการโกหกทางการเมือง ชินกับการอ้างหลักการเฉพาะตอนที่ตัวเองได้ประโยชน์ และชินกับการเล่นบทฝ่ายค้านเชิงแสดงมากกว่าการสร้างผลลัพธ์จริงให้ประเทศ
“พูดตรงๆ คือ เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ประชาชนมีกินมากขึ้น ไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ได้ลดค่าครองชีพ ไม่ได้เพิ่มอำนาจต่อรองให้ประชาชนในระบบการเมือง สิ่งที่ได้มีแค่คอนเทนต์ มีม และสงครามแฟนคลับในโซเชียลเท่านั้น การเมืองที่หมกมุ่นกับการเอาชนะทางวาทกรรม แต่ไม่สร้างประโยชน์จริงให้ประชาชน สุดท้ายก็เป็นเพียงการใช้ประชาชนเป็นฉากหลังของเกมพรรคการเมือง” น.ส.ธิษะณา ระบุ