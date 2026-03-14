‘อนุทิน’ เรียก ‘เอกนิติ’ หารือเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมัน ภายหลังรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

14 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้เชิญ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง

มาร่วมพูดคุยหารือกันเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมัน รวมถึงอยู่ในช่วงขาดแคลน รวมถึงมาตรการการช่วยเหลือประชาชน จากเหตุสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง บนห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

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