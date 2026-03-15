ธรรมนัส เผยมติกล้าธรรม งดออกเสียง โหวตประธานสภาฯ-รองประธาน แนะ สส.ต้องอ่านข้อบังคับให้ดีๆ ประชาชนคนที่บ้านดูอยู่

วันที่ 15 มี.ค.2569 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เป็นประธานการประชุม สส.กล้าธรรม เพื่อหารือถึงทิศทางการโหวตประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เข้าสู่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเต็มรูปแบบ หลังจากวันที่ 14 มี.ค. ก็ยินดีกับทุกท่านที่มาถึงวันนี้ ทุกคนมีความยากลำบากกว่าจะมาถึงวันนี้ ปฏิญาณตนเมื่อเข้าประชุมสภาเราก็ต้องกล่าวปฏิญาณตนทำหน้าที่ ซึ่งพวกท่านสามารถพูดได้ตลอดเวลา ท่านอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ แต่ก็ต้องอ่านข้อบังคับให้ดีๆ

“ผมเป็นสส.มา 3 สมัย ยังจำไม่ได้เลย ต้องทำหน้าที่ให้ดี เพราะคนที่บ้านดูอยู่ว่า เมื่อไหร่ท่านจะกดไมค์พูด ซึ่งก็มีการถ่ายทอดสดทีวีรัฐสภา โดยส่วนใหญ่จะมีการประชุม สส.ในวันพุธและวันพฤหัส ยกเว้นในกรณีที่มีวาระสำคัญ เช่น การประชุม 2 สภา สส.และ สว.”

จากนั้นเวลา 09.25 น. ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยภายหลังประชุมพรรคกล้าธรรม ถึงทิศทางการโหวตประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ว่า ที่ประชุม สส.พรรคกล้าธรรม มีมติงดออกเสียงในการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภา

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