ภาวุธ สส.พรรคประชาชน สะท้อนเคส เกษตรกรปักตะกร้าขายปุ๋ย-ขายยาในแอปดัง แล้วถูกตำรวจลงพื้นที่ยึดสินค้า ซ้ำโดนข้อหาหนัก ชี้เรื่องนี้ต้องแก้ที่ระบบ
วันที่ 15 มี.ค.2569 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ – Pawoot Pongvitayapanu สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เคสจาก TikTok ความว่า เห็นเคส TikTok “เจมส์ชาวนา” โดนจับเพราะแชร์สินค้า แล้วผมแอบห่วงเลยครับ! ในฐานะที่ผมคลุกคลีกับ E-commerce มานาน และตอนนี้มาทำงานการเมืองด้วย เห็นแล้วมันจี้จุดจริงๆ
ประเด็นคือพี่เขาทำมาหากินปกติ ปักตะกร้าขายปุ๋ย/ยาทาง TikTok แต่ดันโดนตำรวจกับสารวัตรเกษตรลงพื้นที่ยึดของ แถมโดนข้อหาหนักเพราะ “ไม่มีใบอนุญาตขาย”
เอาจริงๆ นะครับ ความไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ข้อแก้ตัว… อันนี้ผมเข้าใจ แต่คำถามที่ต้องถามรัฐคือ “แล้วรัฐทำให้เขารู้หรือยัง?”
ในมุมของผม เราจะมาไล่จับเกษตรกรรายตัวแบบนี้ไปตลอดไม่ได้ครับ มันต้องแก้ที่ “ระบบ” และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเสนอ
1. แพลตฟอร์มต้องช่วย “คัดกรอง” ไม่ใช่ปล่อยให้คนทำผิด
TikTok, Shopee, Lazada คุณมีดาต้าอยู่ในมือ สินค้ากลุ่ม “ควบคุมพิเศษ” อย่างปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงเนี่ย ระบบควรจะล็อคไว้เลยครับ ใครจะปักตะกร้า “ต้องอัปโหลดใบอนุญาต” ก่อนถึงจะขายได้ ไม่ใช่ปล่อยให้เขาปักได้ตามใจ พอเขาทำไปแล้วตำรวจค่อยไปตามจับหน้าบ้าน แบบนี้มันไม่แฟร์ครับ! (ตอนนี้เข้าใจว่าทำกับสินค้าที่ต้องมี อย. และ สมอ. แล้ว)
2. กฎหมายเก่า กับโลกปี 2026… มันถึงเวลา “สังคายนา”
กฎหมายปุ๋ยเขียนตอนที่เรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำ! วันนี้คนเป็น “นายหน้า” (Affiliate) เขาไม่ได้สต็อกของ ไม่ได้มีโกดังเหมือนร้านขายปุ๋ยสมัยก่อน รัฐต้องออก “ใบอนุญาตนายหน้าดิจิทัล” (Micro-License) ที่อบรมและสอบออนไลน์ได้ง่ายๆ เข้าถึงผ่านมือถือได้ทันที เพื่อดึงคนตัวเล็กเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง ไม่ใช่ไปผลักเขาให้กลายเป็นอาชญากร
3. เลิกใช้กฎหมาย “ไล่บี้” เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี “แจ้งเตือน”
เจ้าหน้าที่สืบจนเจอคลิปเขาได้ ทำไมไม่ส่งข้อความ (DM) ไปเตือนเขาก่อนล่ะครับ? “พี่ครับ สิ่งที่พี่ทำมันผิดกฎหมายนะ ไปลงทะเบียนให้ถูกต้องใน 15 วัน ไม่งั้นต้องดำเนินคดี” แบบนี้สิครับถึงจะเรียกว่ารัฐที่ช่วยประชาชนจริงๆ ไม่ใช่จ้องจะจับอย่างเดียว
เรื่องนี้ “สมาคมการค้าแพลตฟอร์มดิจิทัลไทย” ที่เป็นการรวมตัวของแพลต์ฟอร์มค้าขายรายใหญ่ ต้องเข้ามาดูแล้วละครับแล้วทำงานร่วมกับภาครัฐ .. ถ้าติดอะไรผมพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานกับหน่วยงานรัฐต่างๆ ให้ผ่านเวทีกรรมาธิการ (รอนิดใกล้ตั้งกันแล้วครับ) เพื่อทำรัฐพร้อมปรับตัวเองเข้าสู่โลกการค้าแบบใหม่ ไปพร้อมๆ กับเอกชน
เราต้องการรัฐที่เป็นแพลตฟอร์ม” ครับ ไม่ใช่รัฐที่เป็นกำแพงกั้นโอกาสของคนตัวเล็ก
พี่น้องเกษตรกร หรือสาย Affiliate ใครเคยเจออะไรแบบนี้บ้าง? หรือคิดว่ารัฐควรช่วยเรายังไงดี? คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับ ผมจะเอาข้อมูลไปผลักดันต่อ!