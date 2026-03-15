ตามคาด โสภณ ซารัมย์ นั่งประธานสภาฯ คนใหม่ ชนะ พริษฐ์ จากพรรคประชาชน โดย โสภณได้ 289 เสียง พริษฐ์ ได้ 123 เสียง งดออกเสียง 80 เสียง บัตรเสีย รวม 5 เสียง
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 มี.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาฯ ชุดที่ 27 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เพื่อให้ สส.ได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่และเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 โดยหลังจากที่พบว่ามีผู้ลงชื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาฯ กล่าวเชิญนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะ สส.ที่อาวุโสสูงสุดขึ้นทำหน้าที่ประธานชั่วคราวของที่ประชุม
จากนั้นนายไพโรจน์แจ้งต่อที่ประชุมให้รักษาข้อบังคับของที่ประชุม ก่อนที่จะเปิดให้เสนอชื่อบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อนายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ขณะที่นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอชื่อนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ทำให้ต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์และลงคะแนนลับ
จากนั้นเวลา 10.45 น. จึงเข้าสู่ขั้นตอนการลงมติเลือกประธานสภาฯ โดยการลงคะแนนลับ ให้ สส.มาลงคะแนนในคูหาเรียงชื่อตามตัวอักษร ซึ่งวันนี้มี สส.มาประชุมรวม 497 คน โดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า
ต่อมาเวลา 12.00 น. เข้าสู่ขั้นตอนการนับคะแนน โดยใช้เวลาประมาณ 40 กว่านาที ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเลือกนายโสภณ รวม 289 เสียง นายพริษฐ์ ได้คะแนน 123 เสียง งดออกเสียง 80 เสียง และบัตรเสีย รวม 5 เสียง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประกาศคะแนน นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน หารือต่อประธานกรณีบัตรเสีย 5 บัตร กรณีเขียนบนซองไม่สะท้อนเจตจำนง แต่ 3 บัตรเขียนบนบัตรลงคะแนน ที่เขียนบนหลังบัตรและเขียนไม่ชัดเจน ขอให้ประธานชั่วคราวในที่ประชุมวินิจฉัยว่าการลงคะแนนบนหลังบัตร หรือนอกช่อง ให้ถือว่าเป็นการแสดงเจตจำนงของการลงคะแนน
โดยนายวรวงศ์ วรปัญญา สส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ฐานะกรรมการตรวจนับคะแนน ยืนยันว่ากรณีบัตรเสียยืนยันว่าเป็นบัตรเสีย เนื่องจากมีการเขียนคะแนนบนซองใส่บัตร