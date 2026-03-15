ไร้คู่แข่ง! ‘มัลลิกา’ นั่งรองปธ.สภาฯ คนที่ 1 บอกจะทำตัวเป็นกลาง ลั่นจะใช้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ‘เลิศศักดิ์’ นั่งรอง 2 ชี้มี 3 แนวคิดการทำงาน อยากเห็นสภาฯ เป็นพื้นที่ประชาชนทุกคน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 มี.ค.2569 นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา พรรคประชาชาติ ลุกขึ้นเสนอ น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 โดยไม่มีผู้เสนอชื่อแข่ง
จากนั้น น.ส.มัลลิกา กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ว่า วันนี้รู้สึกได้รับเกียรติที่ทุกท่านได้ให้ความไว้วางใจ ต้องขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกภาคภูมิใจไทยทุกท่านที่ให้โอกาส และขอบคุณสมาชิกทุกพรรคที่มอบความไว้วางใจให้ในวันนี้ อยากบอกทุกท่านว่าขอให้เชื่อใจและมั่นใจว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการประชุม จะเป็นกลางและมีความเสมอภาคเที่ยงธรรมให้โอกาสพี่น้องทุกท่านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพวกเรา โดยทุกท่านที่เข้ามาถือว่ามีความตั้งใจที่จะทำงานช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ ฉะนั้น กลไกของสภาจึงถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน
น.ส.มัลลิกา กล่าวต่อว่า สิ่งหนึ่งที่จะทำคือการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ หลายท่านทราบว่าเราทำงานในหลายเรื่องจะติดระเบียบ จึงต้องขอความร่วมมือกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าให้ช่วยกันผลักดันกฎหมาย ข้อบังคับญัตติต่างๆให้ผ่านไปโดยราบรื่น ให้การประชุมของพวกเรามีบรรยากาศมีความสร้างสรรค์และมีสาระ
จึงอยากจะขอความร่วมมือทุกท่านเอาเนื้อๆ ไม่เอาน้ำ เพื่อจะได้เดินไปด้วยกัน นอกจากนี้ ยังขออนุญาตเพื่อนๆ ว่าในการประชุมตนจะขอใช้ข้อบังคับระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อบริหารเวลาในการพิจารณากฎหมายหรือญัตติต่างๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ต่อมาเป็นการเสนอชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีษะเกษ พรรคภูมิใจไทย เสนอชื่อนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย โดยไม่มีผู้เสนอชื่อแข่ง
จากนั้นโดยนายเลิศศักดิ์ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ว่า ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้เสนอชื่อต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้ตนได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาฯ คนที่สอง และต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกท่าน พรรคร่วมรัฐบาล เพื่อนสมาชิกสภาอันทรงเกียรติที่ให้ความไว้วางใจให้ตนมาทำหน้าที่นี้ ตนขอให้คำมั่นว่าจะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสในทุกขั้นตอนและตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
เราจะยึดมั่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับของการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยตนมีแนวคิดในการดำเนินงานอยู่ 3 ประการคือ 1.ต้องการที่จะเห็นการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กระบวนการในการตรากฎหมาย หรือการตรวจสอบการทำงานรัฐบาลมีความราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศชาติ
นายเลิศศักดิ์ กล่าวต่อว่า 2.ตนจะส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้กลไกที่มีอยู่ของสภาแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหารือปัญหาของพี่น้องประชาชนหรือการตั้งกระทู้ถามให้กลไกเหล่านี้ได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และ
3.อยากเห็นสภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาของพี่น้องประชาชน ให้พื้นที่สภาแห่งนี้เข้าถึงได้และมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ทั้งเรื่องการยื่นกฎหมายการร้องเรียนและการใช้สภาแห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ฉะนั้นต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่าน และตนจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 อย่างดีที่สุดและร่วมมือกับทุกท่านในการทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน
จากนั้นนายไพโรจน์ กล่าวขอบคุณสส.ที่มาประชุม ส่วนการนัดประชุมครั้งถัดไปจะแจ้งให้ทราบอีกทั้ง จากนั้นได้ปิดประชุมเมื่อเวลา 13.13 น.