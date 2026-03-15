อนุทิน เผยยังส่งน้ำมันไปสปป.ลาว ย้ำไทยมีสต๊อกถึง 100 วัน โวน้ำมันสำรองไทยมากสุดในอาเซียน เดินหน้าคุยทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะรัสเซีย ยัน พลังงานไฟฟ้าไม่มีปัญหาผลิตเองที่อ่าวไทย
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 15 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการส่งออกน้ำมันไปยัง สปป.ลาว ขณะนี้ประเทศกําลังเกิดวิกฤตจะยังส่งไปอีกหรือไม่ว่า ตนชี้แจงไปแล้ว ยังคงขายอยู่
เมื่อถามว่าในที่ประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาค จากตะวันออกกลาง (ศบก.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ระบุภาคอุตสาหกรรมแย่งซื้อน้ำมันจากภาคประชาชนหน้าปั๊ม จึงอาจทําให้น้ำมันไม่เพียงพอ จะมีมาตรการอย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า ตนได้รับการยืนยันจากผู้ค้าน้ำมัน ทั้งไทยออยล์ บางจาก เชลล์ SPRC (คาลเท็กซ์) ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายที่นําเข้าน้ำมันดิบ ยืนยันว่ายังไม่มีปัญหา หรือจะมีสัญญาณใดๆ ที่เราจะขาดแคลนน้ำมัน แต่ตอนนี้เป็นวิกฤตการณ์ที่มีการสู้รบกัน มันไม่ปกติ
“ฉะนั้นพวกเราทุกคนที่เป็นประชาชนผู้บริโภคใช้น้ำมันในประเทศ เราก็ต้องตระหนักรู้ และเริ่มใช้มาตรการประหยัดน้ำมัน ประหยัดเชื้อเพลิง ประหยัดพลังงาน ต่อให้จะไม่มีอะไรขาดแคลน แต่ต้องสร้างความตระหนักรู้ มันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ยิ่งเราประหยัดมากเท่าไหร่ การสํารองน้ำมันภายในประเทศ ก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้น ทุกวันนี้การสํารองน้ำมันจาก 60 วัน เพิ่มเป็น 90 วัน ก็หวังว่าจะอยู่แถวๆ 100 วัน จากการที่เราไม่ส่งออกไปประเทศที่ 3 ซึ่งทุกการประหยัดจะกลับมาเป็นจํานวนวันสํารองที่เพิ่มมากขึ้น อยากจะให้ช่วยกันพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ว่าในอาเซียนประเทศไทยมีน้ำมันสํารองมากที่สุด ถ้าเอาเราไปเทียบกับญี่ปุ่น ที่เขาบอกว่าอยู่ได้ 200 กว่าวัน ก็ต้องดูขนาดเศรษฐกิจ และโลจิสติกส์”
เมื่อถามต่อว่า นายเอกนิติ ระบุน้ำมันดิบในโรงกลั่นยังมีอยู่อีกเยอะ ตอนนี้รวมที่สำรอง 100 วันหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า รวมแล้ว แต่ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล แม้สถานการณ์ตอนนี้ยังมีการยิงสู้รบกันอยู่ แต่เราต้องไม่ลั้ลลา ต้องตระหนักรู้ว่าเราต้องประหยัดน้ำมัน และตนขอย้ำว่าเรื่องการขาดแคลนพลังงานคงไม่เกิดขึ้น เพราะไฟฟ้าในประเทศไทย ผลิตโดยก๊าซธรรมชาติ โดยก๊าซที่เราผลิตได้ที่อ่าวไทยของเราเอง และมีการสํารองโดยการเพิ่มโรงผลิตก๊าซ ที่อาจต้องทํางานหนักขึ้นมากว่าเดิม
นายกฯ กล่าวว่า ส่วนราคาน้ำมันที่ผันผวนก็เป็นไปตามราคาตลาดโลก แต่กองทุนน้ำมันที่เรามีอยู่ จะช่วยพยุงราคา และช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชน ได้เท่าไหร่ก็ต้องไปดูในเรื่องของงบประมาณ และเศรษฐกิจต่างๆ
“ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นตื่นตระหนก ถึงขั้นไปสำรองน้ำมันเก็บไว้ ไม่จําเป็นเลย เราจะพยายามบริหารอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ว่าให้มันกระโดดขึ้นไป วันนี้เติมเท่านี้ พรุ่งนี้เพิ่มขึ้นไปอีก 10 บาท อย่างนี้ไม่ดีหรอก รัฐบาลปล่อยให้เกิดเหตุอย่างนี้ไม่ได้ แต่เราผลิตน้ำมันเองไม่ได้ และประเทศผู้ผลิตน้ำมันมีปัญหาอยู่ เรานําเข้าจากตรงนั้น ประมาณครึ่งหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปเป็นศูนย์ เรายังมีอีกครึ่งหนึ่งที่มาจากภูมิภาคอื่น ว่าถ้าหากเกิดเหตุ 100 วันแล้วมันแย่จริงๆ ลงมาเหลือ 50 วัน เราก็ยังสามารถทําได้อยู่” นายกฯ กล่าว
เมื่อถามอีกว่า แนวคิดที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน นายกฯ กล่าวว่า พูดคุยอยู่แล้ว เราพูดคุยกับทุกประเทศ ซึ่ง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ของประเทศไทยไม่ใช่บริษัทเล็กๆ เขาไม่ได้มีธุรกิจน้ำมันอย่างเดียว คนก็ต้องค้าขายกับเขา ในโลกของการทําธุรกิจ เขามีช่องทาง กล่าวว่าใครจะกล้าตัดปตท. ออกจากสารระบบ ไม่ยอมรับขายให้ปตท. แต่หากวันหนึ่ง สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ ปตท. ไปเลือกที่อื่นเขาก็เสียลูกค้า ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมันมีกลไกตลาดอยู่แล้ว