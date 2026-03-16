วรชัย แนะรัฐบาลเร่งแจง น้ำมันมีเพียงพอ ย้ำต้องชี้แจงทุกวัน อย่าปล่อยคนให้ตื่นตระหนกแห่กักตุน จนความกลัวจะกลายเป็นจริง
เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2569 นายวรชัย เหมะ อดีต สส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีประชาชนแตกตื่นวิ่งเข้าปั๊มน้ำซื้อกักตุนเพราะกลัวขาดแคลนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รัฐบาลเสียเครดิต วันนี้ปั๊มน้ำมันเปิดขายปกติเหมือนที่ผ่านมา แต่คนแห่ไปซื้อเพราะกลัวว่าน้ำมันจะขาดแล้วราคาจะขึ้น โดยเติมรถให้เต็มแล้วยังใส่ถังไปเก็บไว้ที่บ้านเพราะกลัวน้ำมันขาดแคลน
ทั้งที่รัฐบาลก็ออกมาพูดกันแล้วว่าน้ำมันมีเพียงพอใช้ได้อีกอย่างน้อย 96 วัน และจากที่ตนพูดคุยกับเจ้าของปั๊มต่างๆ ได้รับการยืนยันว่า วันนี้ปั๊มต่างๆ ต้องวิ่งรอบซื้อน้ำมันเพื่อมาขายหน้าปั๊มตัวเองเป็นสองเท่า เพราะคนแห่เติมจำนวนมาก แต่ติดปัญหาล่าช้าเพราะต้องรอคิวที่คลังน้ำมัน เนื่องจากทุกๆปั๊มก็เพิ่มจำนวนซื้อน้ำมันไปที่ปั๊มตัวเองเช่นกัน
แต่ทั้งหมดที่ซื้อก็อยู่ในราคาปกติ ไม่มีการบวกเพิ่ม แต่ภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่เชื่อรัฐบาล และคิดว่าปั๊มและคลังน้ำมันกักตุนน้ำมันเพื่อรอขึ้นราคา
นายวรชัย กล่าวอีกว่า ดังนั้น เรื่องนี้รัฐบาลต้องเร่งออกมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับประชาชน ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร ยังไม่ถึงขั้นขาดแคลน น้ำมันมีเพียงพออย่างแน่นอน หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้ จะทำให้น้ำมันอาจขาดแคลนขึ้นจริงๆ เพราะการมีคนหมุนเวียนไปซื้อแล้วกักตุนกันทุกวัน
หากรัฐบาลจะบอกว่าชี้แจงแล้ว ตนขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมในทุกๆวัน เพราะการชี้แจงที่ผ่านมาถือว่ายังไม่เพียงพอที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจได้ สิ่งที่ตนออกมาพูด ไม่ได้ประสงค์ร้ายกับรัฐบาล แต่เป็นความหวังดีกับประเทศชาติ ไม่อยากให้เหตุการณ์ลุกลามจนความหวาดกลัวขาดแคลนน้ำมันกลายเป็นจริง