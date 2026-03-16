แสวง แจงเร่ง กกต.สุพรรณฯ สอบการทำหน้าที่กปน. มุดกระดาษขีดคะแนน ชี้ยังมีเวลา 60 วัน ประกาศรับรองผู้สมัครสส.เขต 2 สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2569 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณียังไม่มีการประกาศรับรองการเลือกตั้ง สส.เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรีว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยได้เร่งรัดให้เร่งสอบกรณีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ดำเนินการถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะต้องรอผลการสอบก่อน ยังมีเวลาตามกรอบกฎหมายในการรับรอง 60 วัน
ส่วนที่อาจจะถูกสังคม ตั้งข้อสังเกตว่ามีการทุจริตเพียงคนเดียวหรือไม่ จึงไม่สามารถประกาศรับรองได้ นายแสวงระบุว่า ยังไม่ทราบจะต้องรอผลการสอบสวนก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเขต 2 สุพรรณบุรี เป็นเพียงเขตเดียว ที่กกต.ไม่ประกาศรับรอง หลังกกต.จังหวัด พบการปฎิบัติหน้าที่ของ กปน. ในการอ่านและขีดคะแนนไม่ถูกต้อง ไม่เปิดเผย จนเป็นเหตุให้ กกต.กลาง สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ และขณะนี้อยู่ระหว่าง การสอบสวนของ กกต.จังหวัด