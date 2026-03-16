แสวง แจงเร่ง กกต.สุพรรณฯ สอบการทำหน้าที่กปน. มุดกระดาษขีดคะแนน ชี้ยังมีเวลา 60 วัน ประกาศรับรองผู้สมัครสส.เขต 2 สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2569 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณียังไม่มีการประกาศรับรองการเลือกตั้ง สส.เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรีว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยได้เร่งรัดให้เร่งสอบกรณีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ดำเนินการถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะต้องรอผลการสอบก่อน ยังมีเวลาตามกรอบกฎหมายในการรับรอง 60 วัน

ส่วนที่อาจจะถูกสังคม ตั้งข้อสังเกตว่ามีการทุจริตเพียงคนเดียวหรือไม่ จึงไม่สามารถประกาศรับรองได้ นายแสวงระบุว่า ยังไม่ทราบจะต้องรอผลการสอบสวนก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเขต 2 สุพรรณบุรี เป็นเพียงเขตเดียว ที่กกต.ไม่ประกาศรับรอง หลังกกต.จังหวัด พบการปฎิบัติหน้าที่ของ กปน. ในการอ่านและขีดคะแนนไม่ถูกต้อง ไม่เปิดเผย จนเป็นเหตุให้ กกต.กลาง สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ และขณะนี้อยู่ระหว่าง การสอบสวนของ กกต.จังหวัด

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เพิ่งจับรถบรรทุกแต่งซิ่ง ข้ามวัน ตร.คนจับประกาศปิดเพจ ทิ้งท้าย "กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ"
2

หมอช้าง เปิดดวงครึ่งปีหลัง ราศีเงินปังพลิกชีวิต ราศีสมหวังโชคลาภ มีจังหวะดวงรับข่าวดี
3

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตครูสาว ผิดวินัยร้ายแรง โดนไล่ออก
4

'ปุ้ย' เหยื่อหมอสูติฯ ซีรีส์ทนายปีศาจ เฉลยแล้วเป็นอะไรกับ "กบ ทรงสิทธิ์"
5

งวดนี้มาเร็ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
6

ไฟไหม้รถไฟฟ้า เจออีกแล้วที่พิจิตร กู้ภัยช่วยกันดับระทึก แต่ก็วอดเสียหายหมดทั้งคัน
7

หนุ่มเดินเล่นในสวนหมู่บ้าน ช็อก พบศพชาย ด้าน หลานสาว เผยปมสลด
8

น้องเมียเล่านาที พี่เขย ถูกทับ อาคารถล่ม แยกหมอมี ก่อนเสียชีวิต กำลังขับรถมารับภรรยากลับบ้าน
9

นิค อสรพิษวิทยา โพสต์อาลัย ผู้ช่วยพยาบาลสาว จากไปกะทันหัน
10

พ่อเลี้ยงหื่น มีดจี้ขืนใจ ด.ญ.วัย 14 เหยื่อแอบส่งข้อความให้พี่ช่วย ย้ำห้ามติดต่อกลับ ตร.บุกช่วยได้