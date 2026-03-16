ธรรมนัส ลั่นไม่ฆ่านาย-ขายเพื่อน เผยไม่แน่ กล้าธรรมอาจส่งแคนดิเดตชิงนายกฯ ปัดงดออกเสียงโหวต ปธ.สภาฯ หวังร่วมรัฐบาล
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 มี.ค.2569 ที่กรมการข้าว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคกล้าธรรมลงมติงดออกเสียงในการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่โหวตให้แคนดิเดตจากพรรคประชาชนว่า “เราไม่มีบุคคลที่เห็นว่าอยากเห็นชอบด้วย ก็งดดีกว่า”
เมื่อถามว่าคนของพรรคประชาชนมองว่าการงดออกเสียง เพราะรอที่จะเข้าร่วมรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ เราต้องมีหลักการของตัวเอง เราคือพรรคกล้าธรรม เรามีจุดยืนเป็นของตัวเอง และตนไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้คนเดียว แต่เป็นการขอมติพรรคก่อน
เมื่อถามว่าในการโหวตนายกรัฐมนตรี พรรคกล้าธรรมจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า “ก็ไม่แน่ครับ”
เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แล้วหรือยัง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยังไม่มีโอกาสได้คุยหรือเจอกัน
เมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทิน ระบุว่าความเป็นเพื่อนกับ ร.อ.ธรรมนัส ไม่มีวันหมดอายุ ร.อ.ธรรมนัส ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า “ท่านหมายถึงผมหรือเปล่า เข้าใจไปเองหรือเปล่า” ผู้สื่อข่าวจึงถามยํ้าว่า หมดอายุหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การใช้ชีวิตของตนที่มีเพื่อนพี่น้องเยอะ เพราะตนไม่ฆ่านายขายเพื่อน และสำคัญที่สุดคือ เพื่อนไม่มีวันตาย ถ้านายอนุทินหมายถึงตน ตนก็หมายถึงท่าน
เมื่อถามว่าจะโหวตสนับสนุนให้นายอนุทินเป็นนายกฯ หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อันนั้นเป็นเรื่องการเมือง คนละเรื่องกัน
เมื่อถามว่างานกระทรวงเกษตรฯ วันนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรายังทำงานจนถึงวันสุดท้าย
เมื่อถามว่า เก็บของแล้วหรือยัง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยังไม่เก็บ มีเก็บแค่ที่ทำเนียบรัฐบาล เป็นพระกับโต๊ะส่วนตัว ส่วนที่กระทรวงเกษตรฯ ยังไม่เก็บ
ผู้สื่อข่าวถามว่า อีกไม่นานก็กลับมาใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวติดตลกว่า “ชอบหาเรื่องผมอยู่เรื่อยเลย” ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันที