โอ๊ค-เอม เยี่ยม ทักษิณ นับถอยหลัง อีกเพียง 2 เดือน ได้รับอิสรภาพ พ้นโทษ 11 พ.ค.69 เผยเรื่องที่คุยส่งกำลังใจให้กัน ยันไม่คุยเรื่องการเมือง
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 มี.ค.2569 ที่ เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ โอ๊ค บุตรชายคนโต นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ ติ๊ก ภรรยานายพานทองแท้ พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ ชินวัตร ร่วมกันเป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ
ซึ่งการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 48 โดยปัจจุบันนายทักษิณถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำ เป็นระยะเวลา 6 เดือน กับอีก 7 วัน โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตรทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีตามกำหนดวันเยี่ยมญาติ และทุกวันอาทิตย์ยังมีเวทีปราศรัยหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม สลับหมุนเวียนแกนนำคนเสื้อแดงขึ้นเสวนา
จนกว่าจะถึงเช้าวันที่ 11 พ.ค.69 ซึ่งนายทักษิณ จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษเพื่อคุมประพฤติ เนื่องด้วยครบกำหนดการรับโทษมาแล้ว 2 ใน 3 (หรือ 8 เดือน) จากอัตราโทษ 1 ปี เข้าเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป
ต่อมาเวลา 11.45 น. ภายหลังจากที่ นายพานทองแท้ ชินวัตร และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พร้อมคู่สมรส ใช้เวลาเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ภายในเรือนจำ ประมาณ 40 นาที โดย น.ส.พินทองทา เปิดเผยว่า วันนี้การพูดคุยกับคุณพ่อยังคงเป็นไปด้วยดี ตอนนี้นับถอยหลังเวลาไปเรื่อยๆ ส่วนระหว่าง 2 เดือนหลังจากนี้ คุณพ่อยังมีกิจกรรมปกติ ไม่มีได้มีอะไรเป็นพิเศษ
ส่วนอาการปวดเมื่อยร่างกายต่างๆ ก็ดีขึ้นตามลำดับ แต่ท่านอายุเยอะแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีลุกเข้าห้องน้ำหรือนอนไม่ดีบ้างเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าตื่นเต้นเพราะเตรียมตัวใกล้ออกแล้ว (คนเสื้อแดงพูดเสริมว่า อีกเพียง 7 สัปดาห์เท่านั้น) น.ส.พินทองทา เผยต่อว่า แต่เราก็รู้สึกยิ่งใกล้ยิ่งช้า ทั้งนี้ ตนต้องขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเสมอ เพราะคนที่รอข้างนอกก็รู้สึกว่าช้าเหมือนกัน ก็ให้กำลังใจกันไป
เมื่อถามว่าสภาผู้แทนราษฎรใกล้การโหวตชื่อนายกรัฐมนตรี ทางนายทักษิณ ชินวัตร ได้ฝากอะไรมายังพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้น น.ส.พินทองทา กล่าวว่า ไม่มีเลยค่ะ ส่วนใหญ่ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเลย ส่วนใหญ่คุยเรื่องหลาน เรื่องสุขภาพมากกว่า ก็เป็นการคุยฆ่าเวลา เพราะมันก็ได้ดึงเวลาให้คุณพ่อได้มีอะไรทำบ้าง ก็คิดแค่นั้นเลย สุขภาพจิตจะได้ไม่เศร้า จะได้มีกำลังใจ
เพราะถ้าคนข้างในเครียด คนข้างนอกก็จะรู้สึกแย่และเครียดไปด้วย เราจึงต้องรักษาและส่งกำลังใจต้องสู้กันไป พร้อมกับขอบคุณคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจกัน