ป.ป.ช.ชี้มูล ประเสริฐ ค่ายทอง อดีตนายกเทศมนตรีคลองหลวงปทุมธานี ร่ำรวยผิดปกติ ไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาเงินซื้อที่ดิน 3 ล้านบาทได้

วันที่ 16 มี.ค.2569 นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายประเสริฐ ค่ายทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่ำรวยผิดปกติ รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท

เนื่องจากข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า เมื่อปี พ.ศ.2559 ขณะนายประเสริฐ ค่ายทอง ดำรงตำแหน่งนายกเทศมตรีเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 162932 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ในราคา 3,000,000 บาท

และให้บุตรสาวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วน ตามบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยนายประเสริฐ ไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินจำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งนำไปซื้อที่ดินดังกล่าวได้

ป.ป.ช.เห็นว่า นายประเสริฐ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ในเงินจำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งนำไปซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 162932 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีนั้น

ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดิน

และให้แจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุป ไปยังผู้มีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เพื่อสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยให้ถือว่ากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 122 วรรคหนึ่ง และวรรคห้า

ทั้งนี้ หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าร่ำรวยผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้ว ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในระยะเวลาสิบปี ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 125 ด้วย

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