โฆษก ปชป. เผย 4 เหตุผลงดออกเสียง เลือกประธานสภา ย้ำทำหน้าที่ตรงไปตรงมา พรรคร่วมฝ่ายค้านต้องมีเอกภาพ ติง ปชน.เสนอชื่อแข่ง ไม่หารือกันก่อน พร้อมทำประโยชน์ต่อประเทศ
วันที่ 16 มี.ค.2569 นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง – Earth Pongsakorn Kwanmuang ถึงสาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์ “งดออกเสียง” ในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า “ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงงดออกเสียง ในการเลือกประธานสภาฯ
1. การทำงานในฐานะ “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ต้องมีเอกภาพ
การเสนอชื่อตำแหน่งสำคัญระดับประธานสภาฯ ควรมีการหารือร่วมกันในกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อหาจุดยืนที่เป็นหนึ่งเดียว
แต่ในครั้งนี้ พรรคประชาชนได้ตัดสินใจเสนอชื่อโดยไม่ได้มีการพูดคุยหรือขอมติร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นล่วงหน้า
2. ความถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (มาตรา 106)
รัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่า “ผู้นำฝ่ายค้าน” ต้องมาจากพรรคที่ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาฯ
การที่พรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งเสนอคนของตนเองชิงตำแหน่งประธานสภาฯ จึงดูย้อนแย้งกับบทบาทผู้นำฝ่ายค้านที่พรรคต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
(ทั้งนี้ เห็นว่าควรมีการแก้ไขบทบัญญัตินี้เพื่อเปิดกว้าง ให้ฝ่ายค้านมีโอกาสดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ได้)
3. เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ มากกว่า การสร้างความสนใจ
พรรคประชาธิปัตย์เคารพในวิสัยทัศน์ของผู้ถูกเสนอชื่อ แต่ในสถานการณ์ที่ตัวเลขคะแนนเสียงในสภาเห็นผลลัพธ์ในทางปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้ว
พรรคประเมินว่าการเสนอชื่อครั้งนี้เป็นไปเพื่อการใช้พื้นที่สภาฯ สร้างความสนใจ มากกว่าการมุ่งหวังชัยชนะจริง ประชาธิปัตย์จึงเลือกที่จะไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว
4. รักษาความเป็นอิสระและอุดมการณ์ของพรรค
ประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจน เราทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มกำลังเพื่อตรวจสอบรัฐบาล (จึงไม่โหวตสนับสนุนฝั่งรัฐบาล)
แต่ในขณะเดียวกัน เราไม่ใช่ “พรรคบริวาร” ของใคร
เรามีแนวทางและกระบวนการตัดสินใจที่เป็นอิสระตามมติพรรค เพื่อรักษาตัวตนและอุดมการณ์ที่เรายึดถือ
ขอยืนยันว่า การงดออกเสียงครั้งนี้คือการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เราพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง การให้เกียรติ และการพูดคุยหารือร่วมกันครับ”