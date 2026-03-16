สว.สำรอง ยื่นศาลปกครองกลางสูงสุดสั่งระงับห้ามกกต.นำมติอนุวินิจฉัยชุดที่ 36 มาพิจารณาตัดสินคดีฮั้วสว. ตั้งข้อสังเกตกกต.อาจเร่งคดีให้ทันก่อนวันที่ 19 มี.ค.
เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะสว.สำรอง นำโดยนายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล ให้สัมภาษณ์ภายหลังยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสูงสุด
เพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามมิให้ กกต. นำผลการสอบสวนคดีฮั้ว ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อโต้แย้งคณะชุดที่ 36 ที่มีมติ 5 ต่อ 2 ว่าเห็นควรยกคำร้อง เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานว่าผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นสว. 138 คน คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง พร้อมเครือข่าย 91 คน รวมทั้งสิ้น 229 คน กระทำผิดในคดีฮั้วสว.
นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า ที่ต้องไปยื่นต่อศาลปกครองเพราะเห็นว่า การตั้งอนุวินิจฉัยชุดที่ 36 ของนายอิทธิพร บุญประคอง อดีตประธานกกต. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตั้งเกินกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดที่ต้องให้กกต.พิจารณาเรื่องร้องทุจริตการเลือกสว. ภายใน 1 ปี ซึ่งตนเห็นว่ากกต.มีคณะอนุวินิจฉัยอยู่แล้วถึง 35 คณะ เป็นคณะที่ประกอด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย
แต่กกต. กลับไม่ให้ทำสำนวนคดีฮั้วสว. และตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่ 36 ขึ้น จึงเห็นว่ามีเจตนาพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะปัดเป่าคดี และการพิจารณาสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่ 26 ซึ่งมีการไปลงพื้นที่หาพยานหลักฐานในคดีฮั้วสว.จนได้หลักฐานแน่นหนาเห็นควรให้มีการดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 229 คน
แต่คณะอนุวินิจฉัยชุดที่ 36 ไม่รู้ไปเอาข้อมูลหลักฐานอะไรมาหักล้างถึงได้มีมติ 5 ต่อ 2 ว่าสิ่งที่กรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่ 26 สอบมาไม่มีมูล ดังนั้น จึงเห็นว่ากกต.ไม่ควรนำสำนวนที่อนุวินิจฉัยชุดที่ 36 พิจารณาไปวินิจฉัย
แต่ถ้ากกต.ชุดใหญ่นำสำนวนมาพิจารณาและเห็นชอบตามมติของอนุวินิจฉัยชุดที่ 36 หมายความว่าท่านเข้าสู่กระบวนการเดียวกัน มีเจตนาพิเศษแบ่งงานกันทำหรือไม่อย่างไร ตนจึงต้องยื่นต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวโดยด่วน
จึงต้องนำเรื่องนี้มาให้นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกกต. และร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล หนึ่งในคณะอนุวินิจฉัยชุดที่ 36 เนื่องจากเราไม่ยอมรับคณะอนุชุดนี้ เนื่องจากนายอิทธิพร ได้แต่งตั้งชุดดังกล่าวเลยที่กฎหมายกำหนด 1 ปี
“เรื่องนี้ต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณา สิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองนั้น ท่านพยายามปิดดึง ยื้อเวลา แต่พอจะสปีดให้เข้ากับเกมของใครก็ไม่รู้ที่วางแผนไว้ อยากเป็นผู้นำ ทำไมถึงเร็วปรี๊ดขนาดนี้ ซึ่งมีข่าวว่ากกต.จะลงความเห็นในเรื่องนี้ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำ เพื่อให้ทันกับวันที่มีฤกษ์งามยามดีในวันที่ 19 มี.ค.นี้หรือไม่”