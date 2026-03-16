ประธานสภา นัดโหวตเลือก นายกรัฐมนตรี 19 มี.ค.นี้ ชี้สถานการณ์วิกฤตรุมเร้า หวังได้รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มก่อนสงกรานต์ เดินหน้าทำงานมีประสิทธิภาพ
เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 16 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ตนเตรียมออกระเบียบวาระประชุมสภาฯ เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มี.ค. เพราะอยากเห็นรัฐบาลได้มีอำนาจเต็มก่อนสงกรานต์
เนื่องจากตอนนี้มีวิกฤตต่างๆ รุมเร้า หากมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อถามถึงทิศทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมที่รัฐสภาชุดที่ผ่านมาทำค้างไว้ นายโสภณ กล่าวว่า ต้องรอให้รัฐบาลยืนยัน โดยต้องรอให้มีคณะรัฐมนตรี(ครม.) ชุดใหม่ทำหน้าที่ก่อน