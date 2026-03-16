กกต. เผยศาลสระบุรี สั่งจำคุก 5 ปี พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค อดีตหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ปมยักยอกเงิน-ทรัพย์สินพรรคไปใช้ส่วนตัว
เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ศาลสระบุรี ตัดสินลงโทษจำคุก 5 ปี อดีตหัวหน้าพรรคไทรักรรรม
โดยนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค อดีตหัวหน้าพรรคไทรักธรรมกับพวก ได้นำหรือยินยอม ให้บุคคลอื่นนำเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือใช้เพื่อการอื่นใด อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 87 ประกอบมาตรา 132 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพรรคไทรักธรรมได้รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีทุนทรัพย์ 18,797,824.59 บาท
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของกกต. มีมติฟ้องเป็นคดีแพ่ง เรียกคืนเงินอุดหนุน และดำเนินคดีเป็นอาญากับหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคไทรักธรรม สำหรับคดีอาญา จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ต่อมาสำนักงาน กกต. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2568 และอัยการจังหวัดสระบุรีได้ยื่นฟ้อง ต่อศาลจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2568
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2569 ศาลจังหวัดสระบุรีได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 81131/2568 คดีหมายเลขแดงที่ อ124/2569 ลงโทษจำคุก นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค เป็นเวลา 5 ปี จำเลยให้การ รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน